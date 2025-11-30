Haberler

Aliağa FK Deplasmanda 2 Puan Kaybetti

Aliağa FK Deplasmanda 2 Puan Kaybetti
Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren Aliağa FK, Isparta 32 Spor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti. Deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Aliağa FK'nın teknik direktörü Polat Çetin, iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol Kulübü deplasmanda Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti. Bu sezon evinde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-siyahlılar dış sahada ise kayıplar yaşadı. Deplasmanda 7'nci maçına çıkan İzmir ekibi, 2 galibiyet alırken, rakiplerine 3 kez yenildi. 2 maçta da eşitliği bozamadı. Gurbette 8 puan toplayabilen Aliağa Futbol Kulübü, rakip ağlara 9 gol bırakırken 6 gol yedi. Teknik direktör Polat Çetin zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "İç sahada henüz kayıp yaşamadık. Deplasmanlarda da galibiyet serisi yakalamalıyız" dedi. Aliağa FK önümüzdeki hafta evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

