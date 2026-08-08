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Aliağa FK’dan genç transfer: Adnan Aktaş

Aliağa FK’dan genç transfer: Adnan Aktaş
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TFF 2’nci Lig ekibi Aliağa FK, Kasımpaşa’nın 20 yaşındaki sol beki Adnan Aktaş’ı 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Yozgat Belediyesi Bozokspor’da kiralık oynayan genç futbolcu, 32 maçta görev aldı. Bütçeyi düşürüp gençlere yönelen sarı-siyahlı ekipte kaptan Ahmet İlhan Özek ile de yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa FK, bonservisi Kasımpaşa'da bulunan ancak geçen yıl Yozgat Belediyesi Bozokspor'da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol bek Adnan Aktaş'ı kadrosuna kattı. Kasımpaşa'dan 1 yıllığına kiralanan genç futbolcu geçen sezon Yozgat ekibinde 32 maçta görev yaptı. Bütçeyi düşürüp transferde gençlere yönelme kararı alan sarı-siyahlı ekipte kadrodaki önemli yıldızların vedaları da sürüyor. Aliağa FK'da son olarak takım kaptanı Ahmet İlhan Özek'le de yollar ayrıldı. Geçen sezon 39 maçta 7 gol atan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcuya veda eden yönetim, "Geçen sezon takımımıza dahil olan futbolcumuz Ahmet İlhan Özek'le karşılıklı görüşmeler sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ahmet İlhan Özek'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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