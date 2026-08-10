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Aliağa Futbol'dan Sydney FC'den Ahmet Arslan Transferi

Aliağa Futbol'dan Sydney FC'den Ahmet Arslan Transferi
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2'nci Lig ekibi Aliağa Futbol, Avustralya'nın Sydney FC takımından orta saha oyuncusu Ahmet Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu 32 yaşındaki futbolcu, Sydney'de 11 maçta 1 gol kaydetti.

2'nci Lig temsilcisi Aliağa Futbol, dış transferde Avustralya ekibi Sydney FC'den orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la (32) sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avustralya A Ligi takımlarından Sydney'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. Ahmet Arslan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Almanya doğumlu Ahmet, ikinci devrede transfer olduğu Sydney ekibinde 11 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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