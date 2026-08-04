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Aliağa FK, Furkan Yöntem'i Kiraladı

Aliağa FK, Furkan Yöntem'i Kiraladı
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2'nci Lig ekibi Aliağa FK, Sarıyer'den 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Altınordu altyapısından yetişen ve milli takım alt yaş gruplarında 35 maça çıkıp 5 gol atan oyuncu için tesislerde imza töreni düzenlendi; törene kulüp başkanı Turgay Mete de katıldı.

2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Aliağa FK, transferde Sarıyer'den Furkan Yöntem'i kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekip, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Turgay Mete de yer aldı. Altınordu altyapısında yetişen Furkan Yöntem, alt yaş gruplarında milli takımlarda 35 maça çıkarken, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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