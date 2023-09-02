Aliağa FK, Bergama FK'yı 2-1 mağlup etti

Aliağa FK, yeni sezon öncesi çıktığı son hazırlık maçında Bergama FK'yı 2-1 mağlup etti. Seçim Can Koç ve Emirhan Karagülle'nin attığı gollerle Aliağa FK galip geldi.

Hazırlık maçında Bergama FK ile karşılaşan Aliağa FK, yeni sezon öncesi çıktığı son hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 3. Lig ekibi Aliağa FK, Bergama FK ile sezon öncesi yapmış olduğu son hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 33. dakikasında Seçim Can Koç'un penaltıdan attığı golle ilk yarıyı Aliağa FK 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında sarı-siyahlı ekibin ikinci golü Emirhan Karagülle'den geldi. Bergama FK'nın mücadeledeki tek golünü ise ikinci yarıda Ali Emre atarken, Aliağa FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Öte yandan Aliağa FK, 9 Eylül'de başlayacak olan TFF 3. Lig 1. Grup ilk maçında Kepez Belediyespor'u konuk edecek. - İZMİR