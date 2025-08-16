Aliağa FK, Altyapıdan Furkan Say ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Aliağa FK, altyapıdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, altyapıdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Furkan Say'a formamız altında profesyonel hayatında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR