Aliağa FK, Altyapıdan Furkan Say ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, Furkan Say'a profesyonel kariyerinde başarılar diledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, altyapıdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Furkan Say'a formamız altında profesyonel hayatında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

