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Aliağa FK, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenip 5'inci galibiyetle zirveye oturdu

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Aliağa FK, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenip 5'inci galibiyetle zirveye oturdu
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Aliağa FK, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. İzmir temsilcisi, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle 21 puana ulaşırken Muş Spor'un haftayı puansız kapatmasıyla ilk sıraya yükseldi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini alma ve liderlik koltuğuna oturma sevincini birlikte yaşadı. Aksaray ekibi karşısında Tahir Babaoğlu'nun her iki yarıda attığı gollerle zafere uzanan İzmir temsilcisi; 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak 21 puanla zirveye kuruldu. Sarı-siyahlılar, Muş Spor'un haftayı puansız kapatmasıyla ilk sıraya yükseldi. Ligdeki tek yenilgisini deplasmanda takipçisi Elazığspor'a 5-0 kaybederek alan Aliağa FK, sezon öncesi kadro maliyetini düşürmesine rağmen hedefli bir takım olduğunu göstererek alkış topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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