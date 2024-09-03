Ali Öztürk, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Ali Öztürk, para masa tenisinde Norveç'ten Tommy Urhaug'a mağlup olarak bronz madalya kazandı. Bu madalya, Ali Öztürk'ün Paralimpik Oyunları'ndaki 11. madalyası oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sporcuyu tebrik etti.
OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bronz madalya kazanan milli sporcuyu tebrik etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, "Para masa tenisinde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.