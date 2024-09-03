Ali Öztürk, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bronz madalya kazanan milli sporcuyu tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, "Para masa tenisinde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.