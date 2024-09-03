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Ali Öztürk, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Ali Öztürk, para masa tenisinde Norveç'ten Tommy Urhaug'a mağlup olarak bronz madalya kazandı. Bu madalya, Ali Öztürk'ün Paralimpik Oyunları'ndaki 11. madalyası oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sporcuyu tebrik etti.

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde Türkiye'yi temsil eden Ali Öztürk, tek erkekler MS5 yarı finalinde Norveç'ten Tommy Urhaug'a mağlup olarak bronz madalya kazandış Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra bir kez daha bronz madalya elde eden Ali Öztürk Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye 11'inci madalyasını kazandırdı.

OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bronz madalya kazanan milli sporcuyu tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, "Para masa tenisinde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ali Öztürk Türkiye Norveç Güncel Tenis Spor

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