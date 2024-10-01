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Ali Osman Ulusoy, Vefatının 10. Yılında Anıldı

Ali Osman Ulusoy, Vefatının 10. Yılında Anıldı
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Trabzonspor'un kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy, vefatının 10. yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine kulüp yönetimi, ailesi ve akrabaları katıldı.

Trabzonspor Kulübünün kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy, vefatının 10. yılında mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusoy'un ölüm yıl dönümünde Trabzon'un Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, anma törenine yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk, Fatih Solak, Ali Beyazlı ve Selim Burak Özdemir ile Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile Ali Osman Ulusoy'un kardeşi Sefer Ulusoy, kızı Hülya Ulusoy, ailesi ve akrabalarının katıldığı belirtildi.

Yönetim kurulu adına amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in, merhum Ulusoy'un kızı Hülya Ulusoy'a çiçek takdim ettiği aktarılan açıklamada, merhum başkan Ulusoy'un evinde ruhuna hitaben Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dua edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

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