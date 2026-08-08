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Esenler Erokspor'dan Sivas'ta 1 Puan

Esenler Erokspor'dan Sivas'ta 1 Puan
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Yardımcı Antrenör Ali Onur Cerrah, deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu ve eksikleri tamamlayarak devam etmek istediklerini söyledi.

Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü Ali Onur Cerrah, Sivasspor maçının ardından, "İlk maç deplasmanda 1 puan bizim için önemli. Bundan sonraki müsabakalara eksiklerimizi tamamlayarak dönmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü Ali Onur Cerrah, açıklamalarda bulundu. Cerrah, "Sezonun ilk maçları her zaman zor oluyor. Sivas deplasmanı da her zaman zor olur ve önemli bir deplasmanda. İlk yarı iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. İkinci yarı topa daha çok sahip olan bir takımımız vardı. Oyun daha sonra gitgele döndü. İlk maç deplasmanda 1 puan bizim için önemli. Bundan sonraki müsabakalara eksiklerimizi tamamlayarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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