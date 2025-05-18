Ali Koç'un seçim kararına bir tepki de başkan adayı Mahmut Uslu'dan

Ali Koç'un seçim kararına bir tepki de başkan adayı Mahmut Uslu'dan
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Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu Ali Koç'un seçim kararına tepki gösterdi. Uslu, "Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim" dedi.

Geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında gerekirse başkan adayı olacağını ifade eden Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'un seçim kararını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Mahmut Uslu, imza sözünü tutacağını söyledi.

İMZA KAMPANYASINA DESTEK VERECEK

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'un eylül ayında seçim kararı almasına tepki gösterdi. Uslu, imza kampanyasına destek vereceğini söyledi.

Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim.

Diğer yandan dün akşam (cumartesi) Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen vahim olaydan duyduğum rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım."

BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Mahmut Uslu, sarı-lacivertlilerin düzlüğe çıkması gerektiğini dile getirerek başkan adaylığını resmen açıklamıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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