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Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer listesi belirlendi. Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün canlı yayında 4 yıldız futbolcuyu kadrolarına dahil etmeyi planladıklarını açıkladı. Bu futbolcuların Manchester City'den kaleci Ederson, Tottenham'dan Heung-Min Son ve Juventus'tan golcü Vlahovic ya da Lille'den David'in olduğu iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kadroyu 4 yıldız futbolcuyla güçlendireceklerini açıklamıştı.

O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester City forması giyen Ederson olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi ise Milan Skriniar. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Skriniar'ın bonservisinin PSG'den alınması durumunda sarı-lacivertliler ekstra bir stoper takviyesi yapmayacak.

HEUNG-MIN SON

Saint-Maximin ile yolları ayıracak Fenerbahçe, yeni sezonda en çarpıcı transferlerinden birini bu bölgeye yapabilir. Ali Koç'un da belirttiği gibi takımı hızlandırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Heung-Min Son ile ilgilendiği iddia edildi. 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

VLAHOVIC YA DA JONATHAN DAVID

En-Nesyri'nin satışını düşünen Fenerbahçe, usta bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Juventus'tan Dusan Vlahovic ya da Lille'den Jonathan David var. Jonathan David'in sözleşmesi sezon sonu biterken, Vlahovic'in kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımk6ttqs425:

bunların hiç biri de beş para etmez

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Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Ali başkan Galatasaray şampiyon

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Haber YorumlarıXkişi:

Kaleci iş yapar. Diğerleri uymaz.

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Haber Yorumlarıkdr:

klasik yeni sezona giriş.. Kitle müsait hemen gaza gelirler o sene bu sene diye bunların savunuculuğunu yapmaya başlarlar :)

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bu haberleri basına, alğı yapmak için ali koçun kurmayları yaptırıyor

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Haber YorumlarıKaraman Tarik:

Size göre herkes Yıldız, kayan Yıldızları getire getire 11 seneden beri birşey olmadı. Değil (sözde) Dünya yıldızlarını Gezegenin bütün Yıldızlarınıda getirsen bu Takım Şampiyon OLAMAAAZ

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Haber Yorumlarırahip :

mbappe holand falan zannettim. fiyaskoyu getirmişler yine. şener şen başkan cimbom şampiyon fısıltıları yakında yükselir.

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