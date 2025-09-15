Haberler

Ali Koç'un ''Bizi çok istedi'' dediği teknik adam o iddiaları yalanladı

Ali Koç'un ''Bizi çok istedi'' dediği teknik adam o iddiaları yalanladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Brezilyalı teknik adam Filipe Luis için 'Bizi çok istedi' ifadelerini kullanmıştı. Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini söyleyerek, "Türkiye'ye gitmeyi istemedim. Doğru zaman değildi." dedi.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ile ilgilenmişti. Başkan Ali Koç, geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaparak Filipe Luis ile ilgili,"Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi.' demişti.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ"

Filipe Luis, Fenerbahçe'den gelen teklif ile ilgili açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğini söyleyerek, " Türkiye'ye gitmeyi istemedim. Doğru zaman değildi." dedi.

Ali Koç'un 'Bizi çok istedi' dediği teknik adam o iddiaları yalanladı

Sözlerine devam eden Filipe Luis, "Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum." sözlerini sarf etti.

FLAMENGO PERFORMANSI

Brezilya Ligi ekibi Flamengo'da görev yapan Filipe Luis, çıktığı 65 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
İslam İşbirliği Teşkilatı'nin toplandığı gün ABD boş durmadı! İsrail'e destek sözü

İslam coğrafyasının toplandığı gün ABD boş durmadı
Kamera kayıttaydı! Ünlü İngiliz sunucu müjdeli haberi duştayken aldı

Kamera kayıttaydı! Ünlü sunucu müjdeli haberi duştayken aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.