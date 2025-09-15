Ali Koç'un ''Bizi çok istedi'' dediği teknik adam o iddiaları yalanladı

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ile ilgilenmişti. Başkan Ali Koç, geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaparak Filipe Luis ile ilgili,"Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi.' demişti.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ"

Filipe Luis, Fenerbahçe'den gelen teklif ile ilgili açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğini söyleyerek, " Türkiye'ye gitmeyi istemedim. Doğru zaman değildi." dedi.

Sözlerine devam eden Filipe Luis, "Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum." sözlerini sarf etti.

FLAMENGO PERFORMANSI

Brezilya Ligi ekibi Flamengo'da görev yapan Filipe Luis, çıktığı 65 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.