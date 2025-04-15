Ali Koç Uğurcan Çakır için Ertuğrul Doğan'ı aramış

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü'nün sözlerine yanıt verdi. Doğan ayrıca Uğucan Çakır'ın transfer durumu hakkında konuştu.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor'un ligdeki durumu hakkında konuşan Doğan, "Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açtık. Taraftarlarımıza mahcup olduk ve onları üzdük. Ligde en iyi yere gelmek ve kupayı kazanmak istiyoruz. Sonrasında yeni sezonun planlamasını yapacağız" dedi.

"HERKES KENDİ MAÇINA BAKSIN"

Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü'nün, "Galatasaray hangi maçlarda puan kaybeder?" sorusuna "Trabzonspor maçları zor. Takım ismi vermek doğru olmaz. Samsun maçında nasıl futbol oynandığını hepimiz gördük." cevabını vermesi ile ilgili de konuşan Doğan, "Herkesin kendi maçına bakmasında fayda var. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Galatasaray maçına da bunun için çıkacak, sonucunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ ARADI"

Uğurcan Çakır ile ilgili transfer açıklaması yapan Doğan, "Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanlar da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi. Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz" dedi.