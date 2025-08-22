Ali Koç transferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif

Fenerbahçe'de kanat transferi için çalışmalar tam gaz devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, transfer gözünü Manchester United'a çevirdi.

45 MİLYON EUROLUK DEV TEKLİF

ESPN'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da olan Antony'i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda 25 yaşındaki yıldız oyuncu için 45 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklifin sunulacağı belirtildi. Haberde, 100 milyon euro karşılında Antony'i transfer eden İngiliz devinin Fenerbahçe'nin bu yaklaşımı karşısında transferi bitirmek istediği kaydedildi.

ANTONY SOĞUK BAKIYOR

Ancak Antony'nin Manchester United gibi transferde istekli olmadığı ve henüz Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Brezilyalı futbolcuya Fenerbahçe dışında geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giydiği Real Betis başta olmak üzere Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen'in de ilgisi olduğu aktarıldı.