Ali Koç transferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif

Ali Koç transferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, kanat transferinde gözünü kararttı. Sarı-lacivertlilerin Antony için Manchester United'ın talep ettiği 45 milyon euro'yu ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de kanat transferi için çalışmalar tam gaz devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, transfer gözünü Manchester United'a çevirdi.

45 MİLYON EUROLUK DEV TEKLİF

ESPN'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da olan Antony'i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda 25 yaşındaki yıldız oyuncu için 45 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklifin sunulacağı belirtildi. Haberde, 100 milyon euro karşılında Antony'i transfer eden İngiliz devinin Fenerbahçe'nin bu yaklaşımı karşısında transferi bitirmek istediği kaydedildi.

Ali Koç transferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif

ANTONY SOĞUK BAKIYOR

Ancak Antony'nin Manchester United gibi transferde istekli olmadığı ve henüz Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Brezilyalı futbolcuya Fenerbahçe dışında geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giydiği Real Betis başta olmak üzere Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen'in de ilgisi olduğu aktarıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmayacağını açıkladı

Memurların krizi TBMM'ye mi gidecek?
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Zincir marketi denetime giden belediye başkanına soğuk duş
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam sırf konuşulmak için kulübün parasıyla saçma sapan transferler yapıyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Sadıklı:

konu ali koçsa her şey olabilir ama elinde o para varsa gideceğin başka daha iyi adamlar var. Daha Yeni bi sürü suçlamadan aklandı orda. Burda onları yeniden dosya olarak önümüze koyacak milyon algıcı var. Hem de kendilerinde icardi falan varken. O?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yüksel:

Sakın almayın bu adam çöp

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvthkzmk9ts:

Bu transfer fiyatları falan bunlar hepsi hikaye yurtdışına kara para kaçırmak için kullanılan teknikler referans mı istiyorsun bakın dünyaca ünlü zenginler futbol kulüpleri satın alıyor babasının hayrına almıyor herhalde bir çok zengin satın alıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak

6. kez nikah masasına oturuyor! Evleneceği isim de tarih de belli
Mardin'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı

O şehrimize UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahası yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.