Fenerbahçe'de Ali Koç'dan Seçim Açıklaması

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, "Geldiğimiz nokta itibari ile toplanan imza ne tüzüğe ne de kanunun hükmünün yerine getirmesine yeterli değildir. Camiamıza kulak verdik. İmza sürecinden bağımsız seçim kararı aldık. Seçime girmemem için argümanlar başladı. Buna biz karar veririz. Eylül ayında seçim yapacağımızı söyledik" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında "Öncelikle Fenerbahçemize emek vermiş tüm efsanelerimizi saygıyla anıyorum. Bugünkü konuşma eylül ayında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kuruldan önce son yüksek divan kurulu toplantısı. Camiamızda çok olay yaşandı. Az önce gördüğünüz gibi. Öncelikle olumlu olan şeyleri söylemek istiyorum. Pek çok branşta başarı yaşadık. Adaletin olduğu her yerde alın terimizin karşılığını aldık. Euroleague şampiyonluğumuz için Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızı kutluyorum. Sadece takımımız değil Derya Yaniyer'in yılın başarısını elde etmesi ve hocamızın da alanında en iyisi olması bizi gururlandırmıştır. Sertaç Komşuoğlu'na teşekkür ediyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. Hem kadınlar hem erkeklerde Euroleague Kupası olan tek takım biziz. Farklı branşlarda art arda başarılar elde ettik. Neden en büyük spor kulübüyüz dediğimiz çok net anlaşılıyor. Diğer takımlar bu misyonu üstlenmiyor. Ne kadar çok çocuğa ilham olduğumuzu ve ülke sporuna katkı sağlamanın önemini biliyoruz. Tüm sporcularımızla gurur duyuyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz" ifadelerinde bulundu.

'2 ÖNEMLİ SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPTIK'

Sponsorluk anlaşmaları hakkında konuşan Ali Koç, "Değerli üyeler marka değerimiz yenilenerek devam etmektedir. Bu doğrultuda 2 önemli sponsorluk yaptık. Adidas ile en büyük bütçeli anlaşmayı yaptık. Anlaşmanın diğer özelliği ise diğer branşları da kapsamasıdır. Stratejik bir ortaklık yaptık. Diğer rekor ise stat adımız için yaptığımız Chobani işbirliğidir. Bizlerle omuz omuza yürüyen Ülker ailesine ve Murat Ülker'e teşekkürlerimi sunarım. Chobani ile yapılan büyük ve gurur duyacağımız sebep ise her yıl 1 milyon Euro'luk bütçesinin sosyal sorumluluk için kullanılmasıdır. Chobani ailesine ve Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederim. Global marka olma adına attığımız önemli adımı attık. Bu sponsorluğun hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa'da da forma sponsorumuz oldular. Göreve geldiğimizden beri finansal açıdan dikkatli olduk. Kriz içerisinde devraldığımız takımımızı düzeltmek için yoğun çabalar gösterdik. Ancak şunu söylemeliyim şu an geldiğimiz noktada çok büyük borçları geride bıraktık. Futbolda başarı elde etmememiz her şeyi gölgeliyor. Enflasyonun ne hale geldiği malumunuz. Bununla beraber 3 sezondur gelirlerimizin yüzde 50'sinin bankalar tarafından alınması ve pandemi dönemine rağmen 130 küsür milyon Euro ödenen faiz ve geldiğimiz noktanın hafife alınması bizi üzmektedir. Gerekirse ibra etmeyiz çılgınlığına giden sosyal medya beyanları mevcuttur. Futbolda başarı olmadı da mali açıdan ibra edilmemek çılgınlığı bizi üzmektedir. Mevcut durumları geliştirerek adımları atıyoruz. Futbol akademimizi kuruyoruz. Profesyonel ve altyapımız aynı yerde çalışarak birbirine ilham olacaklar. Fenerbahçe Vefa Küçük Tesisleri'ndeki havuzu da modernize ediyoruz. Stadyumla ilgili bugün video hazırlanmıştı ama Hamdi Bey ile konuştuk. Daha fazla uzun bir YDK olacağını düşündük şimdi yapmayalım dedik. Bu kimsenin projesi değildir. Mühendisler paylaşımlarında beyan etmiştir. Ataşehir projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübü ziyaret ettim. Murat Ülker'e ve Ülker grubuna tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 2 projede destekleri için Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da teşekkürlerimizi iletiriz" diye konuştu.

'BU SENE FUTBOL TAKIMIMIZDA FARKLI BİR AURA VAR'

Futbolda yaşananlar ve transfer süreci hakkında titizlikle çalıştığını belirten başkan, "Futbol şubemizden bahsetmek isterim. Taze kan yeni yapılanmaya gittik. Sportif direktörümüz Devin Özek'e başarılar diliyorum. Ne yazık ki piyasalar geldiği noktada transfer bütçeleri hiç görmediğimiz halde. 20-25 milyon Eurolardan kapılar açılıyor. Hocamıza güveniyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz transferler sportif, akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomi ile yapılıyor. Çok farklı Fenerbahçe izleyeceksiniz. Transferde geç kaldınız diyebilirsiniz. Ama inanın ayakları yere sağlam basan bir ruh ortaya koymaya çalışıyoruz. Portekiz kampına gittik diye eleştirildik ancak iyi ki oraya gitmişiz. Takımda aile ruhu ve mutluluk var. Bu sene farklı bir aura var. Hocamız ve asistanları iyi iş çıkartıyorlar. Portekiz kampının güzel geçtiğini düşünüyorum. Biz büyük bir aileyiz ve her ailede olduğu gibi konuşmamız gereken meselelerimiz var. Eleştiriye açığım sonuna kadar da açığım. Ama fitne, fesat ve yıkım başka bir şey. Sosyal medya üzerinden anonim hesaplardan sistematik olarak yayılan yalan haberler var. Kulübümüzü zayıflatmaya çalışıyorlar. Tehlikenin farkında olmalıyız. Bizi bize kırdırmaya çalışıyorlar. Her mücadele değersizleştirilmek isteniyor" şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN ADI KARA BORSAYLA, BAHİSLE, TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSATLI SPONSORLARIYLA ANILSAYDI NELER OLURDU TAHMİN EDEBİLİYOR MUSUNUZ?'

Bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Resme bir bütün olarak baktığımızda yapılan iftiraların boyutunu bir tesadüf olmadığını görüyorsunuzdur. Taraftarı kışkırtan, yöneticileri hedef gösteren bu hareket bizi birbirimize düşürmek için yapılmaktadır. Camiamız böyle bir ortamı daha önce hiç görmemiş ve bölünmemiştir. Hiçbir kulüp başkanı bunları yaşamadı. Biz bir mücadele içindeyiz ama bu mücadele taraftarımızla değil itibar suikastı yapanlarladır. Saldırılar kimi zaman bana kimi zaman güçlü yanımıza karşıdır. Tertemiz duygularla dolu üyelerimiz bu duygu seli içerisinde asla yapmayacağı şeyleri yapabiliyor. Sponsorlarımıza saldırıyorlar. Kendi oyuncumuza tepki gösterilirken rakip takım oyuncusu alkışlanıyor. Biz Fenerbahçeliyiz. Duygularınızın suistimal edilmesine izin vermeyin. Diğer kulüplerin tartışılabilecek sponsorlarını kötülediğini görüyor musunuz? Kendi yöneticilerini kötülediklerini gördünüz mü? Fenerbahçe'nin adı kara borsayla, bahisle, terör örgütü iltisatlı sponsorlarıyla usulsüz kontratlarıyla anılsaydı neler olurdu tahmin edebiliyor musunuz? Fenerbahçe adliye koridorlarındaydı. Bana ve mevcut yönetime saldıran sözde taraftarların rakipler hakkında konuştuğunu gördünüz mü? Görevdeyken mi bir şeyleri yapmanız gerekiyor? En ihtiyaç olan zamanda bu konuda tepki vermesi gerekirken bırakın tepki vermeyi birbirimizle didişirken atı alan Üsküdar'ı geçti. Kutuplaştırarak bölerek ve rakiplerin yaptıklarını görmezden geliyorlar. 25 senedir süregelen bu durumun 1 senede temizlenmesi elbette beklenemez ama gerekeni de yapıyoruz" dedi.

'NEDEN FENERBAHÇEMİZİN ŞANLI İSMİNİ SAHTECİLİKLE BİR ARAYA GETİRDİNİZ'

İmza sürecinden bağımsız seçim kararı aldıklarına değinen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geldiğimiz nokta itibari ile toplanan imza ne tüzüğe ne de kanunun hükmünün yerine getirmesine yeterli değildir. Camiamıza kulak verdik. İmza sürecinden bağımsız seçim kararı aldık. Seçime girmemem için argümanlar başladı. Buna biz karar veririz. Eylül ayında seçim yapacağımızı söyledik ve imzalar toplanmaya devam edildi. Biz de buna saygı duyduk. Ancak sürecin öyle işlenmediğini gördük. Bambaşka bir eşikteyiz. Ali Alper Alpoğlu'ndan işin boyutunu dinlediniz. Bugün görüyoruz ki bu sürece sahte imzalar, izinsiz kullanılan kimlikler ile karşılaşmış durumdayız. Buradan net söylüyorum. Bu irade beyanı değil. Bu bir manipülasyondur. Şahsım ve yönetim kurulum adına kulübü bu kulübün saygınlığını korumakla görevliyim. Demokratik hakkını kullananlara saygım sonsuz. Benim sözüm asılsız beyanları organize edenlere. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu usulsüz beyanları organize edenlere çok basit bir soru sormak isterim. 118 yıllık kulübü neden bu duruma sokmak istediniz? Neden Fenerbahçemizin şanlı ismini sahtecilikle bir araya getirdiniz? Biz zaten seçim tarihini belirtmiştik. Neden böyle yaptınız? Mayıs ortasından beri 13 bin, 14 bin imza topladık diye söylediniz. Neden geç teslim ettiniz? Daha önemlisi bu zihniyet Fenerbahçe hakkında gelecekte söz hakkına sahip olabilir mi?"