Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle

Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönemde Futbol A.Ş. yönetimini belirlemeye başladı. Ali Koç, camiada uzun süre boyunca görev almış eski yönetici Abdullah Kiğılı'yı yeni yönetimine davet etti. Kiğılı, geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'u desteklediğini itiraf etmişti. Ali Koç ayrıca, Özgür Peker ve Nezih Barut'u da yönetim listesine eklemek istiyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kongre heyecanı yavaş yavaş artarken Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

YÖNETİM KURULU GENİŞLEYECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönemde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda değişikliğe giderek bu ekibi genişletmeyi planlıyor.

ABDULLAH KİĞILI'YA TEKLİF

Bu doğrultuda Başkan Ali Koç'un yeni ekibi için ilk teklif götürdüğü ismin Fenerbahçe'de daha önce uzun süre çeşitli görevlerde bulunan ve camiada büyük saygınlık gören Abdullah Kiğılı olduğu belirtildi.

Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle

ALİ KOÇ'U DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaparak seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle Kiğılı'nın teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

BAŞKA İSİMLER DE LİSTEDE

Ali Koç'un, Abdullah Kiğılı dışında başka isimlerle de temas kurduğu belirtildi. Haberde, Ali Koç'un Ankara'nın önemli iş insanlarından Özgür Peker'i yönetim listesine almak istediği ve ikili arasında görüşme olduğu aktarıldı. Ayrıca iş insanı Nezih Barut'un da listede olabileceği kaydedildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Ali tamam yine kazanacaksın ama bil ki artık sevilmiyorsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Genç kadın tatil için kaldığı apartta ölü bulundu

Genç kadın tatil için kaldığı apartta ölü bulundu
