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Ali Koç'tan Osimhen isyanı: Onun yüzünden küfürler yedim

Ali Koç'tan Osimhen isyanı: Onun yüzünden küfürler yedim
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu programda, Victor Osimhen'in sezon başında Fenerbahçe'ye önerilip önerilmediğine dair soruya cevap verdi. Başkan Koç, ''Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana.'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu programda gündeme dair açıklamalar yaptı. Ali Koç, "Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?" şeklindeki soruya da cevap verdi.

''OSIMHEN YÜZÜNDEN KÜFÜRLER YEDİM''

Ali Koç yaptığı açıklamada, ''Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu." dedi.

''FORVETE İHTİYACIMIZ VAR''

Başkan Ali Koç ayrıca gelecek sezonla ilgili, "Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir" yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMr Camel:

başkanlıkdan istıfa etmek onurlu davranıştır…fenerbahçe babanı malı değildir bırak aday olma

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon, başkan bak taraftar uyanmaya başladı, yapı veya yabancı hakem gibi bir hikaye daha piyasaya sürün artık.

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