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Ali Koç'tan Fenerbahçe Yönetimiyle İlgili Açıklama

Ali Koç'tan Fenerbahçe Yönetimiyle İlgili Açıklama
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olumsuz gelişmeler sonrası kongre tartışmalarına sürüklenmemesi gerektiğini vurguladı ve sosyal medya ile tribünden gelen baskılara karşı durdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim kurulunu değiştirecek bir kurum değildir ve olmamalıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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