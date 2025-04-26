Ali Koç'tan Fenerbahçe Yönetimiyle İlgili Açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim kurulunu değiştirecek bir kurum değildir ve olmamalıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor