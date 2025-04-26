Ali Koç'tan Fenerbahçe Yönetimiyle İlgili Açıklama
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olumsuz gelişmeler sonrası kongre tartışmalarına sürüklenmemesi gerektiğini vurguladı ve sosyal medya ile tribünden gelen baskılara karşı durdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim kurulunu değiştirecek bir kurum değildir ve olmamalıdır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor