Ali Koç resmen açıkladı! Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması tek ihtimal gerçekleşirse mümkün

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği, sarı-lacivertlilerin en merak ettiği konuların başında geliyor. Başkan Ali Koç konuya ilişkin katıldığı bir etkinlikte açıklamada bulundu.

"JESUS'U GÖNDEREN YOK"

Teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan bir katılımcıya Ali Koç, "Jesus'u gönderen yok, giderse kendisi gider." cevabını verdi.

"BU SENE BİZİM SENEMİZ OLACAK"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine ilişkin soru üzerine Koç, "Kısmetse, inşallah... Allah'ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak." dedi.

"BU TİYATROYU BİTİRMENİZİ BEKLİYORUZ"

Koç, bir gencin Fenerbahçeli Altay Bayındır ile tanışmak istemesi üzerine, Altay'ın örnek bir karakter, lider olduğunu, tanıştırma konusunda da kendisine yardım edeceğini dile getirdi. Bir katılımcının, "20 yıllık tiyatro' dediniz, bitirdiniz o tiyatroyu. Ama maalesef o tiyatro zaman zaman kurgulanıyor. Fenerbahçe Avrupa'da final oynayacak ama Türkiye'de malum şartlardan dolayı işiniz zor. Bu tiyatroyu bitirmenizi bekliyoruz." değerlendirmesine Koç, "İnşallah." diye cevap verdi.

"BÜTÜN TAKIMLAR ŞİKAYETÇİ"

Koç, yabancı hakemler konusundaki soru üzerine, sadece kendisinin değil, Kulüpler Birliğinin de bu fikrin arkasında durduğunu belirterek, "Hakem performansı ortada. Bu içinde bulunduğumuz durum giderildi ama zaman alacak. Zaman alana kadar geçici bir dönem yabancı hakemi irdeleyelim konusunu ilk biz gündeme getirdik. VAR'da yapacaklar, sahada temkinli federasyon. Bütün takımlar şikayetçi." diye konuştu.

"SİZİN KULÜBÜNÜZE FORMA YOLLAYABİLİRİZ"

Koç, işitme engelli bir sporcunun takımına destek istemesi üzerine, kendilerinin de destek için kapı kapı dolaştıklarını belirterek, "Forma isterseniz yollarız, onun dışında kapı kapı maddi destek aradığımız için bizim de yapacaklarımız sınırlı. Sizin kulübünüze forma yollayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER, ÇOK ENDER GELEN FUTBOLCULARDAN"

"Arda Güler ve genç yetenekler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Koç, "Nüfusu yüksek bir ülkenin yetiştirdiği gençler parmakla sayılacak kadar azsa bir şeyi yanlış yapıyoruz ama gerçekten büyük yetenekler var. Onların bir türlü 18-19'dan sonra gelişimi devam ettirilemiyor. Bu da sistemsel sıkıntı. Arda Güler, çok ender gelen futbolculardan. Onu nereye koyarsanız başarılı olacaktır ama daha çok Ardalara ihtiyacımız var." diye konuştu.

ÇALIŞANLARINDAN BEKLENTİSİ NE?

"Çalışanlarınızdan beklediğiniz en temel özellik nedir?" sorusuna Ilıcalı, şöyle yanıt verdi:

"Benim sistemimde 'kaç kere işe geldi' diye bir sistem yok, 'kaçta geldi' de yok. Herkesten tek bir şey bekliyorum; verilen işi tam anlamıyla yapması, üstüne de katkı koyması. Benim kafamdaki hayat, insanların son derece rahat çalışması ama üretken olması."