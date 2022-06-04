Ali Koç, İsmail Kartal'a veda etti - Haberler

Ali Koç: İsmail hoca o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi

" İsmail Kartal, Fenerbahçe ile var olan değil; Fenerbahçe için var olan profillerden biridir"

Açıklamalarının ardından İsmail Kartal, yönetim kurulu üyeleri ile vedalaşarak salondan ayrıldı.