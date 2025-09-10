Ali Koç ile bir araya geldi! Galatasaraylıları çıldırtan buluşma

Fenerbahçe Futbol Akademisi Proje Tanıtım Töreni'ne katılan isimler dikkat çekti. Eyüpspor teknik direktörü Selçuk Şahin, Fenerbahçe'nin Futbol Akademisi Proje Tanıtım Töreni'nde yer aldı.

GALATASARAYLILAR TEPKİLİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la kısa süre sohbet eden Selçuk Şahin, FB TV kameralarına yansıdı. Törene katılan isimler arasında Başakşehir'le adı geçen Erol Bulut da yer aldı. Eyüpspor teknik direktörü Selçuk Şahin'in Galatasaray maçı öncesi Ali Koç ile bir araya gelmesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.