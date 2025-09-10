Haberler

Ali Koç ile bir araya geldi! Galatasaraylıları çıldırtan buluşma

Ali Koç ile bir araya geldi! Galatasaraylıları çıldırtan buluşma
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Fenerbahçe'nin Futbol Akademisi Proje Tanıtım Töreni'ne Eyüpspor teknik direktörü Selçuk Şahin de katıldı. Şahin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. O anlar Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Fenerbahçe Futbol Akademisi Proje Tanıtım Töreni'ne katılan isimler dikkat çekti. Eyüpspor teknik direktörü Selçuk Şahin, Fenerbahçe'nin Futbol Akademisi Proje Tanıtım Töreni'nde yer aldı.

GALATASARAYLILAR TEPKİLİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la kısa süre sohbet eden Selçuk Şahin, FB TV kameralarına yansıdı. Törene katılan isimler arasında Başakşehir'le adı geçen Erol Bulut da yer aldı. Eyüpspor teknik direktörü Selçuk Şahin'in Galatasaray maçı öncesi Ali Koç ile bir araya gelmesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Selçuk şahin den teknik direktör mü olur yuh…en az 3 atarız eyüpe

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
