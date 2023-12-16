Ali Koç, sahanın ortasında yumruklanan Halil Umut Meler'i özel uçakla ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte, Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir'deki evinde ziyaret etti.

ALİ KOÇ MELER AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Sabah saatlerinde Meler'in ikamet ettiği Pamucak Tur Sitesi'ne gelen Koç ve kulüp başkanları, Halil Umut Meler ve ailesiyle bir araya geldi. Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Koç, ziyaretin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"BU ZİYARETİN REKLAMI OLMAZ"

Halil Umut Meler'in sağlık durumunu iyi gördüğünü belirten Ali Koç, "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk" dedi.

"BU İŞİN İLACI DA ZAMAN"

Ali Koç, Halil Umut Meler'in maçlara çıkıp çıkmama konusundaki kararıyla ilgili soruya ise, "Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil, olayın ardından birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı verecektir" diye konuştu.