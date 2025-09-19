Ali Koç, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, NOW'da katıldığı canlı yayın programında gündeme ve transfer dönemine dair önemli açıklamalar yaptı. Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü yıldız Dani Ceballos'un transferini maliyeti nedeniyle gerçekleştirmediklerini belirtti.

"GELMEYE HAZIRDI AMA..."

Ali Koç, Real Madrid'de mücadele eden orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un yaz transer döneminde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Sponsorluk gelirlerini kırdırıp Bankalar Birliği'ni kapatabilirdik. Büyük transferler yapabilirdik ama büyük haksızlık olurdu bundan sonraki yönetimlere. Real Madrid'den Ceballos hazırdı gelmeye ama 4 yıl 47 milyon euro. Bunlara girmedik.' dedi.

KARİYERİ

Kariyeri boyunca 382 maça çıkan 29 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu maçlarda 16 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Ceballos'un piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız oyuncunun kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.