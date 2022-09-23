Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantının ardından yabancı hakem bombasını patlattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi?" sorusuna cevap veren Koç, "Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), İstanbul'da Çırağan Otel'de bir genel kurul gerçekleştirdi. Toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BELKİ BU SEZON DENENEBİLİR"

ECA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi" sorusuna "Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

"AVRUPA SÜPER LİGİ DİYE BİR ŞEY YOK"

ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise Avrupa Süper Ligi girişimi hakkında konuşurken, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen takımlar, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve kazandıkları başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak." dedi.

"ŞARTLARA AYAK UYDURMAK ZORUNDAYIZ"

ECA Başkan Yardımcısı Edwin Van Der Sar ise Katar'daki Dünya Kupası'na ilişkin, "Şartlara ayak uydurmak zorundayız. Kolay değil ama kulüpler gereken planlamayı yapacaktır. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek." ifadelerini kullandı.