Ali Eşelioğlu: 'Arda Güler ile Genç Başarı Hikâyelerini Bir Araya Getiriyoruz'

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), Web3 dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek, İstanbul'u dijital teknolojiler alanında küresel bir buluşma noktası hâline getirdi. Hükümet desteğiyle büyüyen bu etkinlik, sadece fikir alışverişiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda yeni projelerin ve ortaklıkların tanıtımına da sahne oldu.

Kurucular, yatırımcılar ve şirket temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte; pazarlama, finans, spor ve sanat gibi farklı alanlardan birçok paydaş buluştu. IBW'nin son gününde öne çıkan isimlerden biri de CoinTR Türkiye CEO'su Ali Eşelioğlu oldu.

ALİ EŞELİOĞLU: "ARDA GÜLER İLE BAŞARI HİKÂYELERİNİ BULUŞTURUYORUZ"

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Ali Eşelioğlu, milli futbolcu Arda Güler ile başlattıkları yeni projeyi duyurdu. "İlk11" adını verdikleri bu girişimde, Türkiye genelinde başarı hikâyeleri toplanacak, halk oylamasıyla seçilen 60 kişi arasından Arda Güler, kendi belirleyeceği 11 kişiyle bir araya gelecek. Bu 4-5 aylık süreçte Arda ile birebir buluşmalar ve ilham verici deneyimler yaşanacak.

Eşelioğlu, bu projeyle gençleri motive etmeyi ve toplumsal fayda odaklı işlere öncülük etmeyi amaçladıklarını belirtti. Arda Güler'in kararlılığı ve başarısının gençlere örnek olduğunu ifade eden Eşelioğlu, "İyi bir iş birliği, pozitif bir etki yaratmak istiyoruz" dedi.

COINTR'DEN YENİ ÜRÜNLER, ETKİNLİKLER VE SPONSORLUK HAMLELERİ

CoinTR'nin sadece kripto sektöründe değil, kültür-sanat ve spor alanlarında da aktif olduğunu belirten Ali Eşelioğlu, geçmişte Huawei ve Saygı1 Müzik Organizasyonu gibi markalarla yapılan iş birliklerini hatırlattı.

Türkiye'de düzenlemelerin tamamlanma aşamasında olduğunu vurgulayan Eşelioğlu, bu geçiş döneminde hem regülasyon başvurularıyla hem de topluma dokunan projelerle yoğun bir tempo içinde olduklarını belirtti. "Hem yatırımcılara hem de genç yeteneklere destek olmaya çalışıyoruz. İlerleyen süreçte kültür, spor ve tarih alanında yeni iş birlikleri yolda" diyerek CoinTR'nin çok yönlü yaklaşımını özetledi.