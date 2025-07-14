Ali Bıdı, Ankara Duatlonu'ndan İki Birincilikle Döndü

Antalyalı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Ankara Dıatlonu'ndan iki birincilik ile döndü. Türkiye Triatlon Federasyonu'nun (TTF) 2025 faaliyet programında yer alan Ankara Duatlonu, hafta sonu Etimesgut Eryaman TOHM'da gerçekleşti. Elit, genç, yıldız, yaş grupları ve paratriatlet kategorilerinde 300'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği etkinlik, büyük bir heyecana sahne oldu.

Antalya'dan yarışlara katılan 'Demir Adam' lakaplı milli sporcu ve iş insanı Ali Bıdı, 75-79 Yaş Grubu kategorisinde mücadele verdi. Önce 5 km koşan, ardından 20 km bisiklet süren Bıdı, 2,5 km daha koştuktan sonra parkuru 1 saat 47 dakika 20 saniyede tamamlayarak birincilik kürsüsüne çıktı. 'Demir Adam' ayrıca Konya, İzmir ve Ankara'da yapılan yarışlarda elde ettiği başarıdan dolayı Türkiye Kupası'na layık görüldü. Bıdı ödüllerini, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın elinden aldı. Ali Bıdı'nın başkentteki performansı hem sporcular, hem de izleyenler tarafından büyük alkış topladı. Toplam altı farklı kategoride düzenlenen 2025 Ankara Duatlonu, her yaştan ve performans düzeyinden sporcuya hitap eden yapısıyla dikkat çekti. Etkinlik, triatlon sporunun Türkiye'deki gelişimine katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıktı. - ANTALYA