- Ali Ay : "Bursaspor batıyor dediler aday oldum"

Bursaspor eski başkanı Ali Ay :

" Bursaspor'dan 15 milyon Euro alacağım var"

BURSA - Bursaspor eski başkanı Ali Ay, düzenlediği basın toplantısında, "Bursaspor başkanlığı aklımda yoktu. Zamanında iyilik yaptık cezasını çekiyoruz. Ama 'Bursaspor batıyor' dediler. Recep Başkan da ' Ali Ay ve Ali Ay gibi sanayicilere görevi devretmeye hazırım' deyince aday oldum" dedi. Ay ayrıca, "Bu iş ne kadar gecikirse bizim aleyhimize. Bu işte sponsorluklar var, bilet satışları var, kombine var. Bir hafta 10 gün içinde kongre kararı alınırsa biz bu işte olacağız. Aksi halde olmayacağız" dedi.

Bursaspor eski başkanı Ali Ay basın toplantısı düzenledi. Ali Ay'a Adem Sakarya ve Ömer Faruk Şahin eşlik etti. Ali Ay yaptığı açıklamada, "Başkanlık görevimin sona ermesinin ardından gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel medyada hakkımızda birçok eleştiriler oldu. Genelde her zaman dile getirdiğim gibi ben camiamızda kaos ortamı oluşturmamak adına hep sessizliğimi korumayı tercih ettim. Bir çoğunuza gerek yüz yüze gerekse telefonda yaptığımız görüşmelerde yaşananları anlatmaya çalıştım. Bugün bir araya gelmemizin nedeni ise hepinizin malumu üzerine camiamızda son zamanlarda yaşananlar ve özellikle mevcut yönetim tarafından kulübümüzün resmi internet sitesi üzerinden tarafıma yönelik yapılan açıklamalar. Bu iddialara ve sizlerin soracağı tüm sorulara en içten ve en doğru bilgilerle yanıt vereceğim" dedi.

"Recep Günay'ın sözlerine istinaden aday oldum"

Ali Ay, "Daha önce neden aday olmadınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "Ben bu işte çok çektim. Bursaspor'a iyilik yaptık cezasını çekiyoruz. Hiç düşünmüyordum başkan olmayı. Recep Günay adaylığını açıklayınca ve ardından 'Ali Ay ve Ali Ay gibi sanayicilere devretmeye hazırım' deyince, ben de herkesle konuştum, 'Bursaspor batıyor' dediler ben de aday oldum. Aksi takdirde böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Ben Recep Başkanın konuşmasına dair yaptım."

"Özlüce'ye 400 milyon TL dediler"

Kulüpten alacakları ile ilgili olarak da Ali Ay, şunları söyledi: "2016'da görevi teslim aldık. Çok farklı durumlarla karşılaştık. Bursaspor'da şöyle bir problem var. Bir önceki yönetim, bir sonraki yönetime 3,5 ay öncesinden bilanço yapıyor. 278 milyon TL borçla aldık biz. Fakat bu 3,5 ayda 5 milyon 750 bin Euro Pablo Martin Batalla'nın maliyeti yoktu. 10 milyon TL vergi borcu yoktu. İbrahim Yazıcı'dan onda hiç vergi borcu ödenmemiş. 12,5 milyon TL'den anlaşma yaptık. Onu da üzerine koyun. Frey, bir gün gecikme ile parası ödenmemiş. Kasada para olmasına rağmen ödenmemiş. 850 bin Euro ödememiz gerekirken 1 milyon 900 bin Euro para ödedik. Benin önceliğim mali tabloyu düzeltmekti. Maalesef sportif yönüyle fazla ilgilenemedik. Valimiz, Vali yardımcımız, Milli Emlak'tan oluşan 20 kişilik bir grup kurduk Valilikte. 100-120 milyon TL'ye Özlüce'yi verselerdi alacaktık. 450 milyon TL'ye de orayı satarsak Bursaspor'un borcunu temizleriz diye düşündük. Metre karesi 4 bin TL oldu. 400 milyon TL oldu değeri. Riske de değmez dedik. Almadık. 120 milyon Euro'lardaydı aldığımızda kulüp. 65 milyon Euro'da ödenecek rakam vardı. 65 milyon Euro'nun stopajı 10 milyon Euro yapar. Her ay 25-30 milyon TL'ye yakın futbolcuların parasını ödedik. Ali Ay bu parayı verdi mi? diyorlar. Hepsinin dekontları mevcut. Çok büyük art niyet var."

"1060 olayını sosyal medyada çıkarttılar"

Ali Ay açıklamasına şöyle devam etti: "Allah razı olsun deneceği yerde, 'Bu parayı sil' diyorlar. Neden sileyim? Bu para benim çoluğumun çocuğumun rızkı. Alın terim. Ama silmeyeceğim de demiyorum. Oraya da geleceğim. Hatalar da yaptık mı? Yaptık. Küme düştük. 413 milyon TL borçla bıraktık. 100 milyon TL'ye yakın da borç aşağıya geldi. Akıllı bir yönetim olsaydı farklı olurdu. Borç üstüne borç eklendi ve maalesef bu hale geldi. Biz ilk aldığımız arsayı 650 bin TL'ye aldık 12 milyon TL'ye sattık. Bursaspor'a gelir yazdı. İkinci arsayı 2 milyon 400 bin TL'ye, üçüncü arsayı da 6 milyon TL'ye aldık. Biliyorsunuz otobüse girdiler, evimize geldiler. Moralimiz gitti. Çocuklara da hak veriyorum, onlar da Bursaspor'u düşünüyorlar. 1060 olayını çıkarttı sosyal medya. Sonra bizi sosyal medyaya koydular, tüm Türkiye'ye rezil olduk."

"Arsaları o paraya satmadım, kendim aldım"

"Transfer için paraya ihtiyacımız vardı" diyerek sözlerine devam eden Ali Ay, "12 milyon TL'ye ihtiyacımız vardı. Biz de arsayı sattık. Ama sonra sattığımız adam vazgeçti. O arsayı satmış olsaydık 2 tane futbolcu alacaktık. Ben de para bitmişti. Ben 20 milyon Euro'ya yakın para verdim Bursaspor'a. Arsalar alınmayınca etrafa haber gönderdik. Tahtayı açamadık. Verecek durumumum da yoktu. İçeriye para lazım. Kulüp düşüyor. 19 milyon TL tekrar para verdim. Mart sonuydu Arsanın bir tanesine 7,5 milyon TL verdiler. Ben de kendim alırım bu paraya satmam dedim. 4 milyon 900 bin Euro karşılığında arsayı aldık. 19 milyon TL nakit verdim, geri kalanı da alacağımdan düşürdüm. Ben Allah'tan korkarım. Her türlü hileyi de yapabilirdim. O arsaları alırken de parasını ben verdim. Ben Bursaspor üstüne aldık arsaları. Neticede arsa gelirimiz 40-45 milyon TL gibi oldu. Bursaspor'a kazandırdığımız parayı düşünün" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor'dan 15 milyon Euro alacağım var"

"Recep Günay herkese dava açıyor" diyen Ali Ay, "Açsın. Divan Başkanı Galip Sakder'le gittik görüştük. Görüşmez olaydık. 'Ağabeyciğim, ağabeyciğim bizim çay içmişliğimiz var' gibi konuşmalar. 'Ben Bursaspor'u düşünüyorum' diyor. Vefat eden gazeteci Adnan Alp'le beraber dava açtılar. Ben 1 TL'lik arsaya 3 TL vermişim. Arsaları istiyorsa aldığım paraya Recep Başkana vermeye razıyım. Temliklerle ilgili de şunu söylemek istiyorum İçerde 15 milyon Euro alacağı olan adam olarak, ne olacağını da kongrede kestiren bir adam ne yapabilirdi? Alacaklarıma temlik koymam lazım çünkü bu hukuksal bir şey. Mesut Başkan zamanında Ziraat Bankası'na koyduk temlik. Benim kefil olduğum bir kredi vardı. 25 milyon TL. Onu da ben ödedim. Sonra Erkan Kamat aradı, 'Çok güzel işler yapmışsınız. Tofaş'a temlik koymuşunuz. Onu serbest bırakın da ben onu kullanayım' dedi. O da Ziraat Bankası'nın parası. Bana da gelmeyecek. Ben son sene 45 milyon TL para ödedim bankalara. 'Hayır' dedim" şeklinde konuştu.

"Recep Günay bu parayı verecekse devam etsin"

Süper Lig'e nasıl çıkılacağı ile ilgili de konuşan Ay, "Birisi çıksın versin 15 milyon Euro'yu Bursaspor Süper Lig'de. Korkulacak bir şey yok. Koskoca Bursa şehir burası. Türkiye'nin ikinci büyük ekonomi burada. Bir günlük olay bu. Şehir birleşecek. Yoksa yalnız olmaz bu işler. 15 milyon Euro bulunur mu? Bulunur. Ama yine Ali Ay'dan isteyecekler. Sonra küfür yiyeceğiz. 2-3 projeye halledilir" diye konuştu.

Ali Ay, kongre ile ilgili kararın resmi siteden yayınlanmasını beklediklerini ileterek, "Resmi siteden açıklamayı bekliyorum. Tekrar gelinir konuşulur. Ama şu anda resmi açıklanan bir şey yok. Bekliyoruz. Şu an kulübe aylık 10 milyon 500 bin TL para gerekiyor. Recep Başkan bunları halledecekse devam etsin. Ben Recep başkanın üstüne topla tüfekle gitmiyorum. 'Piyango' diyor ama çok yanlış. Biz neler yaptık. Bu milletin cebinde akrep var. Ben Bursaspor'a şunu vadediyorum. Sezon sonuna kadar ödemeleri yapacağız. Tahta için söz vermiyorum. Veremem. İçine girdiğim zaman verebilirim. Bir de birliktelik önemli" dedi.

"En geç 10 gün içinde kongre kararı almalıyız"

Başkan adaylığını açıklaması beklenen Ali Ay, yönetim kadrosu ile ilgili olarak da, "Yönetim Kurulu'nda bir kişi var. Aklımda insanlar var. 'Gel' deyince 'hayır' demezler. Yanımda şu anda sadece Mehmet Zahit Yanar var. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu iş ne kadar gecikirse bizim aleyhimize. Bu işte sponsorluklar var, bilet satışları var, kombine var. Bir hafta 10 gün içinde kongre kararı alınırsa biz bu işte olacağız. Aksi halde olmayacağız. Eskilerden hiç kimseyi yanıma almayacağım. Transfer sezonu yok biliyorsunuz. Bu işten anlayan isimlerle çalışacağım. Fenerbahçe örneği var. Sportif direktörle çalıştılar neler kaybettiler. Burada düzgün insanı bulmak ve hatta çalmayanını bulabilmek çok önemli" şeklinde konuştu. 'Başkan adayı çıkarsa ne yapacaksınız?' sorusuna ise şunu söyledi: "İlk başkanlık döneminde çok iyi gidiyorduk. İkinci dönemde 4-5 aday çıktı. Kimse Bursaspor'u düşünmüyor. Benim ayarımda birisi çıkarsa ben çekilirim. Ama mali gücü olmayan birisi çıkarsa devam ederiz. Problem değil. Recep Günay da aday olursa aday olurum. Ben kendisiyle de konuştum. Geçmişle uğraşsın. Ben uğraşmasın demiyorum. Ama sonuç çıkacağını sanmıyorum. Recep Bölükbaşı dönemi de ibra edilmemişti. İncelendi. Beni biliyorsunuz kongre üyeliğinden attılar. Davalar girdik çıktık. Ben hayatımda hakim görmemişken, mahkemelere çıktım. Bu sisteme yazıklar olsun. Ben bu paraları vermese miydim? 15 milyon Euro'yu vermese miydim? Arsaları almasa mıydım? Parasını ver al madem." ifadelerini kullandı.

"Enver Cenk Şahin olursa iyi olur"

Şirketleşme konusuna da değinen Ali Ay, "Şirketleşme konusunu kongrede karar almamız lazım. Bursaspor'u bu hale getiren yapı muhakkak silinmesi lazım. Bu yapı böyle gittiği müddetçe hiçbir şey olmaz" dedi. Enver Cenk Şahin ve Özer Hurmacı ile ilgili düşüncesini paylaşan Ali Ay, "Enver Cenk Şahin'le kararı yönetim verir. Bu işten anlayan arkadaşlarla görüşeceğiz. Enver de bu takımın en iyisi. Takımın da abiye ihtiyacı var. Anlaşmadığını da biliyoruz. Olursa iyi olur. Hiç olmazsa tahta açılana kadar iyi olur. Özer Hurmacı ile ilgili her hangi bir şeyim yok. Onu fazla düşünmedim. Olur mu olmaz mı onun kararını veririz" şeklinde konuştu. Ali Ay, "Geçmişle ilgili vicdanen çok rahatım" diyerek, "Ben gereken her şeyi yaptım ama Bursa yapmadı. Mesut Mestan'a yapılan yardımlar bize yapılsaydı Bursaspor buralarda değildi. Bu işin olmazsa olmazı paradır" dedi.

Taraftarın imza toplamasıyla ilgili olarak, "Recep Başkana da karşıyım, taraftarın yaptığına da karşıyım. Taraftar böyle bir işe kalkıştı, kendileri adına haklı olabilirler. Taraftar getirdi seni desinler istemiyorum" yorumunda bulundu.

Ali Ay son olarak, "FK'dan bahseden adama küfür ederim. Bu kulübü kuranların kemikleri sızlar" dedi.