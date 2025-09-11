Aleyna Korkmaz'ın Spor Yolculuğu: Türkiye Şampiyonu Genç Kız

Samsun'da yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Aleyna Korkmaz, önünden geçerken fark ettiği spor salonuna kaydolarak hayatını değiştirdi.

Spora 16 yaşında başlayan Korkmaz, 3 aylık bir hazırlığın ardından katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini mağlup ederek ilk başarısını elde etti.

Aleyna, kısa sürede muaythaide 7 Türkiye şampiyonluğu, bir Avrupa ikinciliği, iki dünya ikinciliği, U23 kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazandı.

Kick boksta 3 kez Türkiye şampiyonu olan Aleyna, ayrıca Dünya Kupası şampiyonluğu ve büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

"Bir gün yoldan geçerken salon karşıma çıktı, yazılmak istedim"

Aleyna Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyduğunu söyledi.

Aleyna, "16 yaşında muaythai sporuna başladım.Bu spora küçüklükten beri ilgi duyuyordum, videolarda karşıma çıkıyordu. Bir gün yoldan geçerken salon karşıma çıktı, yazılmak istedim. Muaythaide 7 Türkiye şampiyonluğum, kick boksta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Kick boksta bir kez dünya kupası şampiyonluğu, muaythaide bir kez Avrupa, iki kez de dünya ikinciliğim bulunuyor. Şu anda önümüzde profesyonel maçlar var, onlara katılacağız, 20 Eylül'de kick boksta inşallah burada da bir başarı elde edeceğiz." dedi.

Sporu çok sevdiğini söyleyen Aleyna, "İleride antrenör olup çocukları eğitmek, onlara destek olmak ve fikirler vermek istiyorum. Profesyonel olarak bayrağımızı en güzel yerlerde dalgalandırmak ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Antrenmanlarım sabah bir saat, akşam iki saat sürüyor. Haftanın her günü, cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere antrenmanlarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Profesyonel arenada aranan bir isim oldu"

Antrenör Mehmet Ali Uslu ise Korkmaz'ın kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

Uslu, "İdmanlarımız ağır olduğu için Aleyna'yı sürekli kontrol ediyorum. Ağır idmanlara dayanıyor, yeteneği var. 15-20 gün sonra burada bir turnuva oldu, kendinden tecrübeli rakiplerini yendi. Daha sonra yine seçmelere katıldı ve rakiplerini yendi. Bu kez Türkiye Şampiyonası'na gidecek. Yaklaşık 3 ay hazırlandık, seçmeleri de kazandı. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na gittik, 2018 Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerinin çoğunu nakavt ederek kazandı. Çok başarılı ve kaliteli bir sporcu, kısa sürede bunları başarabildi. Hem muaythai hem de kick boks branşında çok sayıda şampiyonluğu var. Profesyonel arenada aranan bir isim oldu. Kendisine sürekli bir şeyler katabilen bir sporcu. Spordan başka bir şey düşünmüyor desem yeridir." ifadelerini kullandı.