Yok böyle gol! Beğeni rekoru kırabilir

Güncelleme:
Alexandro Bernabei'nin Internacional formasıyla 25 metreden attığı estetik gol, binlerce kez paylaşılarak büyük ilgi gördü.

  • Alexandro Bernabei, Brezilya ekibi Internacional'da forma giyen bir futbolcudur.
  • Bernabei, yaklaşık 25 metre mesafeden ceza sahası dışından attığı golle karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.
  • Bernabei'nin golü, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda beğeni aldı.

Brezilya ekibi Internacional'da forma giyen Alexandro Bernabei, attığı şık golle futbolseverlerin beğenisini kazandı. Genç futbolcunun ceza sahası dışından kaydettiği gol, karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.

25 METREDEN GELİŞİNE VURDU

Bernabei, yaklaşık 25 metre mesafeden gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalecinin müdahale şansı bulamadığı gol, tribünlerden büyük alkış aldı.

VİRAL OLDU

Alexandro Bernabei'nin golü, maçın ardından sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, futbolseverlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o gol;

