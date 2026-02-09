Yok böyle gol! Beğeni rekoru kırabilir
Alexandro Bernabei'nin Internacional formasıyla 25 metreden attığı estetik gol, binlerce kez paylaşılarak büyük ilgi gördü.
Brezilya ekibi Internacional'da forma giyen Alexandro Bernabei, attığı şık golle futbolseverlerin beğenisini kazandı. Genç futbolcunun ceza sahası dışından kaydettiği gol, karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.
25 METREDEN GELİŞİNE VURDU
Bernabei, yaklaşık 25 metre mesafeden gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalecinin müdahale şansı bulamadığı gol, tribünlerden büyük alkış aldı.
VİRAL OLDU
Alexandro Bernabei'nin golü, maçın ardından sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, futbolseverlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o gol;