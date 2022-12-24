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Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Spor Haberleri

"Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapıp ardından Türkiye'ye illegal bir bahis sitesi için gelen Alex de Souza, art arda reklamlarla taraftarları çıldırttı. İllegal site için derbi tahminlerini paylaşan Alex'e, Fenerbahçeliler'den tepki geldi.

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapan Alex'in amacı çok farklı çıktı.

İLLEGAL SİTE İÇİN GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in illegal bahis sitesi reklamıyla öfkelendi. Ancak Brezilyalı efsane tanıtımlarda hız kesmedi.

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

"SENİN YORUMUNA İHTİYACIMIZ YOK"

Trabzonspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili tüyolar paylaşan Alex, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü. Alex'e, "Heykelini dikmek için acele ettik", "Senin yorumuna ihtiyacımız yok" gibi yorumlar geldi.

İşte o paylaşımlar:

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Alex De Souza Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Orcun Yazicioglu:

fenerli nede olsa, normal :D

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