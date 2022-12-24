Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

"Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapıp ardından Türkiye'ye illegal bir bahis sitesi için gelen Alex de Souza, art arda reklamlarla taraftarları çıldırttı. İllegal site için derbi tahminlerini paylaşan Alex'e, Fenerbahçeliler'den tepki geldi.