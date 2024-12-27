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Alex de Souza: Antalyaspor'da İstifa Düşüncem Yok

Alex de Souza: Antalyaspor'da İstifa Düşüncem Yok
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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, istifayı düşünmediğini ve 2 yıllık sözleşmesini tamamlamak istediğini belirtti. Takımın şu anki performansını değerlendiren Alex, transfer ihtiyaçlarına ve finansal zorluklara da dikkat çekti.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, istifa etmeyi hiç düşünmediğini ve 2 yıllık kontratını tamamlamak istediğini söyledi.

Brezilyalı teknik adam, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 7 Ocak'ta Antalyaspor'da 6. ayını tamamlayacağını belirtti.

Antalyaspor'da teknik direktörlük yapmaktan memnun olduğunu ifade eden Alex, "Şu ana kadar iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Kaybettiğimiz, kazandığımız maçlar oldu. Her şey futbol içinde gerçekleşti." dedi.

Sezona kötü başladıklarını, RAMS Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında toplam 9 gol yediklerini anlatan Alex, akabinde savunma hattını güçlendirdiklerini dile getirdi.

Antalyaspor ile sahaya yansıtmak istediği oyunun şu andaki yüzdelik kısmının çok düşük olduğunu aktaran Brezilyalı teknik adam, bunu da takımda "hızlı oyuncu" olmamasına bağladı.

"Benim istediğim oyunculardan sadece Thalisson geldi"

Antalyaspor'un kadrosuna değinen Alex, "Benim istediğim oyunculardan sadece Thalisson geldi. Diğerleri yerine benzer kalitede oyuncular alındı. Sezonun başında takımımızda 6 numara bir oyuncu yoktu. O pozisyonda Petrusenko'yu takımımıza kattık. Kafamdaki oyunu sahaya yansıtabilmem için elimizdeki oyunculardan en iyi verimi alıp oyuna yansıtmak istiyorum. Takımda 25-26 oyuncu var. Onlardan en iyi verimi almak için düzenli çalışıyoruz." diye konuştu.

Kulübün finansal zorlukları olduğunu hatırlatan Alex, istediği oyuncular olduğunu, bunun için öncelikle kulübe para gerektiğini, yönetimin transfer yasağı kaldırmak için de hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Alex, teknik direktörlüğün sorumluluklardan dolayı futbolculuktan daha zor olduğunu ifade etti.

Brezilyalı teknik adam, "İstifa etmeyi hiç düşündünüz mü?" sorusunu "İstifayı hiç düşünmedim. Antalyaspor ile 2 yıllığına anlaştım. Kontratımın sonuna kadar burada çalışmak istiyorum." diye yanıtladı.

Taraftarın takım için en iyisini istediğini ve her zaman haklı olduğunu dile getiren Alex, "Alanyaspor maçını 1-0'dan çevirip kazanamasaydık bugün burada oturamayabilirdim. Ligde Eyüpspor, Trabzonspor, kupada Kocaelispor'dan sıfır puan alırsam yönetim beni gönderebilir. Maç maç bakmak gerekiyor. Ligde her hafta yeriniz değişebiliyor. Önümüzde en yakın Eyüpspor maçı var. Ona çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alex de Souza, deplasmanda kazanamamanın kendileri açısından kötü olduğunu, bunun için endişelendiklerini, üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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