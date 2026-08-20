Batrakov İstanbul'da: 'Taraftarla Buluşmak İstiyorum'

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 21 yaşındaki Sergei Batrakov, özel uçakla İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı camiaya katıldığı için heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncu, "Galatasaray taraftarı, Avrupa'nın en ateşli taraftarı. Bir an önce onlarla olmak istiyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmelerini yürüttüğü Sergei Batrakov'u taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 21 yaşındaki futbolcu, daha sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Benim için heyecan verici"

Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını dile getiren Batrakov, "Benim için heyecan verici bir süreç. İlk yurt dışı deneyimim olacak. Umarım benim için ve kulüp için her şey çok güzel olur. Galatasaray taraftarı, Avrupa'nın en ateşli taraftarı olarak biliniyor. Bir an önce sahaya çıkıp onlarla buluşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı