Haberler

Sliwka: "Takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum"

Sliwka: 'Takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Spor Kulübü'nün yeni transferi Polonyalı voleybolcu Aleksander Sliwka, Ankara'nın atmosferinden etkilendiğini ve takımın başarısına katkı sağlamak için sabırsızlandığını ifade etti.

Halkbank Spor Kulübü'nün yeni transferi Polonyalı Aleksander Sliwka, takımın başarısına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Halkbank Spor Kulübü'nün yeni transferi Polonyalı Aleksander Sliwka, Ankara'nın büyüklüğü, atmosferi ve kulübün profesyonel yapısından duyduğu memnuniyeti anlattı. Polonyalı smaçör, Türkiye'de yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyduğunu belirtirken, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Bogdanka LUK Lublin maçında sahada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kulübün basın ekibine açıklama yapan Sliwka, "Halkbank'taki ortamdan gerçekten çok etkilendim. Kulüp, oyuncularına çok iyi bakıyor ve iyi voleybol oynayabilmemiz için ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor. Özellikle toparlanma sürecimde, kulübün profesyonel yapısı her geçen gün daha iyiye gitmemde büyük rol oynuyor" dedi.

"Sahaya geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum"

Yaşadığı sakatlığın ardından ilk maçına CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka LUK Lublin ile oynanan karşılaşmada çıkan Aleksander Sliwka, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Sahaya geri döndüğüm için gerçekten çok mutluydum. Açık konuşmak gerekirse bunun bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Yeniden sahadaki duyguları yaşayabilme fırsatı bulduğum için çok minnettarım. Bu durum, rehabilitasyonu en kısa sürede tamamlamak için bana ekstra enerji veriyor. Polonya'da oynamak benim için her zaman özel. Ülkemde taraftarlar voleybolu çok seviyor ve bunu Lublin'de oynanan maçta net şekilde hissettik. Polonya'da farklı bir kulübün formasıyla sahaya çıkmak benim için yeni bir duyguydu ama sahada olduğum her an tek isteğim şey maçı kazanmaktı. En kısa sürede takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum. Elbette iyi sonuçlar alarak taraftarlarımıza çok fazla mutluluk yaşatmak istiyoruz. Başkent Voleybol Salonu'nda görüşmek üzere."

Sliwka, Türkiye'nin Polonya'dan farklı bir ülke olduğunu, ancak Ankara'nın büyüklüğünün kendisini özellikle şaşırttığını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
title