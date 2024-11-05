Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti
Mauro Icardi ile sallantılı bir ilişki yürüten Wanda Nara'nın canlı yayında rapçi L-Gante ile öpüştüğü görülmüştü. Wanda'nın ihanetine daha fazla dayanamayan Icardi ise o görüntüler sonrası harekete geçti. Yıldız golcü daha önce antrenmanlarda bile çıkarmadığı yüzüğünü parmağından çıkararak ayrılık sürecini başlattı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile ayrıl-barış bir ilişki yürüten Wanda Nara canlı yayında Icardi'yi aldattı.
Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi ise kısa büyük ses getirdi.
YÜZÜĞÜ ÇIKARDI
Maudo Icardi de bu görüntüler üzerine harekete geçti. Yıldız futbolcunun sosyal medyadaki paylaşımlarında parmağından daha önce hiç çıkarmadığı yüzüğünü çıkardığı görüldü.