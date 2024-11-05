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Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti

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Mauro Icardi ile sallantılı bir ilişki yürüten Wanda Nara'nın canlı yayında rapçi L-Gante ile öpüştüğü görülmüştü. Wanda'nın ihanetine daha fazla dayanamayan Icardi ise o görüntüler sonrası harekete geçti. Yıldız golcü daha önce antrenmanlarda bile çıkarmadığı yüzüğünü parmağından çıkararak ayrılık sürecini başlattı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile ayrıl-barış bir ilişki yürüten Wanda Nara canlı yayında Icardi'yi aldattı.

Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi ise kısa büyük ses getirdi.

YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Maudo Icardi de bu görüntüler üzerine harekete geçti. Yıldız futbolcunun sosyal medyadaki paylaşımlarında parmağından daha önce hiç çıkarmadığı yüzüğünü çıkardığı görüldü.

Aldatıldığını gören Icardi harekete geçti

Aldatıldığını gören Icardi harekete geçti

Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıakan kaplan:

Tam bir gavat bu ya cincon bunu nasıl tutuyor hala takımda gülüyorumO?

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Haber YorumlarıYunus Akcan:

Tepkiye bak :))) gavatsın sen icardi. Gel grup yapalım dese sakatlık bahanesi uydurur gider katılırsın resim paylaşırsın

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Madem İcardiyi bu kadar çok seviyorsunuz, Alisamiyenin çatısına iki tane boynuz dikin gsliler

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