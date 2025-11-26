Haberler

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak 9 mücadeleyle tamamlanacak. Kopenhag ve Kairat, ilk 4 maçta yalnızca 1'er puan alabildi. Sürpriz takım Pafos, 5 puana ulaştı ve Monaco ile karşılaşacak. Gecenin en büyük maçı Arsenal ve Bayern Münih arasında olacak. Ayrıca Atletico Madrid ve Inter, Frankfurt ve Atalanta, Liverpool ve PSV, Olympiakos ve Real Madrid, PSG ve Tottenham, Sporting Lizbon ve Club Brugge karşı karşıya gelecekler.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında bu akşam 9 maç oynanacak.
  • Arsenal ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 galibiyet aldı.
  • Inter 4 maçta 12 puan topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 dev mücadeleyle tamamlanacak.

20.45 – KOPENHAG vs KAIRAT

Her iki takım da ilk 4 maçta yalnızca 1'er puan alabildi. Kopenhag, Leverkusen beraberliği sonrası üç maç üst üste farklı yenilgiler aldı. Kairat ise Sporting, Real Madrid ve Inter'e kaybederken sadece Pafos'tan puan almayı başardı.

20.45 – PAFOS vs MONACO

Turnuvanın sürpriz takımı Pafos, ilk 4 maçta yalnızca 1 kez kaybetti ve 5 puana ulaştı. Villarreal galibiyetiyle özgüven kazanan GKRY temsilcisi, bir zafer daha alırsa ilk 24 için ciddi aday olacak. Monaco ise City ve Tottenham'dan puan aldı, Bodo deplasmanında kazanarak toparlandı.

23.00 – ARSENAL vs BAYERN MÜNİH

Gecenin en büyüğü. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Arsenal ligde açık farkla lider; Bayern ise Bundesligayı domine ediyor.

23.00 – ATLETICO MADRID vs INTER

Son üç sezonda iki kez finale çıkan Inter, grupta hata yapmadı ve 12 puan topladı. Atletico ise Liverpool ve Arsenal deplasmanlarında kaybetti, Frankfurt ve USG'yi yendi.

23.00 – FRANKFURT vs ATALANTA

Frankfurt, Galatasaray galibiyetiyle başlamıştı; ancak Liverpool ve Atletico'dan ağır yenilgiler aldı. Atalanta ise PSG maçında dağılsa da sonraki üç maçını kaybetmedi.

23.00 – LIVERPOOL vs PSV

Kırmızılar kötü bir dönemden geçiyor: Son 11 resmi maçın 8'inde mağlup oldular. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray hariç herkesi yendiler. PSV yalnızca Napoli karşısında farklı kazanabildi.

23.00 – OLYMPIAKOS vs REAL MADRID

Olympiakos ilk 4 haftada yalnızca 2 puan alabildi. Real Madrid ise üç maçlık galibiyet serisinin ardından Liverpool'a kaybetti.

23.00 – PSG vs TOTTENHAM

Son şampiyon PSG, Bayern'e kaybetmeden önce üç maçını da kazanmıştı. Tottenham ise dört maçta yenilgisiz bir performans sergiledi (2G – 2B).

23.00 – SPORTING LIZBON vs CLUB BRUGGE

Sporting Lizbon 7 puanla iyi durumda. Club Brugge ise 4 puanda ve ilk 24 şansı için kazanmak zorunda.

Alper Kızıltepe
title
