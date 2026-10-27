Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-1 yenip 4. tura yükseldi

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-1 yenip 4. tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Alanyaspor'un golleri Hwang, Omar Ben Ali, Cedric ve Yusuf Özdemir'den geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor 4. tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
1. dakikada 12 Bingölspor'un defansının hatasını değerlendiren Hwang'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0
6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Meschack'ın pasını önünde bulan Omar Ben Ali'nin sert şutu filelerle buluştu. 2-0
66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baran Sarka'nın köşeye çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1
77. dakikada Meschack'ın ceza sahası dışında topu Cedric'e çıkardı. Cedric'in sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti. 3-1
90+1. dakikada İbrahim Kaya'nın ceza sahası içine bıraktığı pasta topu önünde bulan Yusuf Özdemir, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 4-1
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör
Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Hagi dk. 46), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Lima dk. 76), Hwang (Cedric dk. 46), Emre Demir (İbrahim Kaya dk. 66), Meschack, Omar Ben Ali (Arda Usluoğlu dk. 66)
Yedekler: Mahmut Can Kara, Duarte, Baran Ali
Teknik Direktör: Joao Pereira
12 Bingölspor: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Hasan Ayaroğlu dk. 60), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Ahmet Furkan Özcan dk. 90), Sergen Yatağan (Talha Bulut dk. 15), Muhammet Furkan Azak (Baran Sarka dk. 46 ), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Cem Ekinci dk. 60)
Yedekler: Emre Çirkin, Burak Sarı, Cem Ekinci, Muhammed Eren, Ömer Yanık, Serkan Yavuz
Teknik Direktör: Muhammet Emin Gül
Goller: Hwang (dk. 1), Omar Ben Ali (dk. 6), Cedric (dk. 77), Yusuf Özdemir (dk. 90+1) (Alanyaspor), Baran Saka (dk. 66) (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Hagi (Alanyaspor), Melih Alcu (12 Bingölspor)