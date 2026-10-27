Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-1 yenip 4. tura yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-1 yenip 4. tura yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Alanyaspor'un golleri Hwang, Omar Ben Ali, Cedric ve Yusuf Özdemir'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor 4. tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada 12 Bingölspor'un defansının hatasını değerlendiren Hwang'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Meschack'ın pasını önünde bulan Omar Ben Ali'nin sert şutu filelerle buluştu. 2-0

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baran Sarka'nın köşeye çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

77. dakikada Meschack'ın ceza sahası dışında topu Cedric'e çıkardı. Cedric'in sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti. 3-1

90+1. dakikada İbrahim Kaya'nın ceza sahası içine bıraktığı pasta topu önünde bulan Yusuf Özdemir, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 4-1

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Hagi dk. 46), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Lima dk. 76), Hwang (Cedric dk. 46), Emre Demir (İbrahim Kaya dk. 66), Meschack, Omar Ben Ali (Arda Usluoğlu dk. 66)

Yedekler: Mahmut Can Kara, Duarte, Baran Ali

Teknik Direktör: Joao Pereira

12 Bingölspor: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Hasan Ayaroğlu dk. 60), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Ahmet Furkan Özcan dk. 90), Sergen Yatağan (Talha Bulut dk. 15), Muhammet Furkan Azak (Baran Sarka dk. 46 ), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Cem Ekinci dk. 60)

Yedekler: Emre Çirkin, Burak Sarı, Cem Ekinci, Muhammed Eren, Ömer Yanık, Serkan Yavuz

Teknik Direktör: Muhammet Emin Gül

Goller: Hwang (dk. 1), Omar Ben Ali (dk. 6), Cedric (dk. 77), Yusuf Özdemir (dk. 90+1) (Alanyaspor), Baran Saka (dk. 66) (12 Bingölspor)

Sarı kartlar: Hagi (Alanyaspor), Melih Alcu (12 Bingölspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 69 sitede yayınlandı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan’ın Yunan basınına mülakat verdiği iddialarına yalanlama

Dışişleri'nden Bakan Fidan hakkındaki 'Yunan basını' iddialarına yanıt
Yüzde 90 görme engelli memur Şehmuz Çevik dünya şampiyonu oldu! 5 altın madalya kazandı

Görme engeli başarılarına engel olamadı! Tam 5 altın
Tan Sağtürk'ün çocukluk fotoğrafı Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetildi

Ünlü ismin çocukluk halini herkes Kıvanç Tatlıtuğ sandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te çocukların kavgası ölümle bitti! Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlar kamerada

Çocukların kavgası ölümle bitti! O anlar saniye saniye kamerada
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu

86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Başkan sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Dijital güvenlikte yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik zirve! Yeni strateji masada
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış

İddialar öyle böyle değil! Hastalara yapmadığı eziyet kalmamış
Yürekleri ağza getirmişti! Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu

Yürekleri ağza getirmişti! Ferdi'nin son durumu belli oldu
Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı

Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı