Alanyaspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Alanyaspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmayı 1-1 berabere tamamladı. Alanyaspor'dan Hwang'ın attığı gol ile öne geçerken, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın VAR incelemesi sonrası attığı golle eşitliği sağlandı.

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), ?

STAT: GAİN Park Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Richard (Dk. 77 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk 85 Enes Keskin), Hwang (Dk. 78 Vilhena), Sporar (Dk. 90+4 Arda Usluoğlu)

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica (Dk. 64 Arroyo), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Muçi), Immobile (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)

GOLLER: Dk. 40 Hwang (Alanyaspor) – Dk. 71 Rafa Silva ( Beşiktaş )

SARI KARTLAR: Uduokhai, Muçi ( Beşiktaş )

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

16'ncı dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan gelişen atağında savunma arkasına sarkan Immobile'nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkarttı.

34'üncü dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında savunma arkasına sarkan Sporar, Janvier'in pasıyla topla buluştu. Sporar'ın vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

40'ıncı dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına ortaladığı topu Yusuf Özdemir kafayla indirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hwang ise topu ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

51'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Cordova ceza sahasına içerisine gönderdiği topta arka direkte topla buluşan Hwang'ın vuruşunda Svensson topu kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.

71'inci dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Sol taraftan gelişen Beşiktaş atağında Muçi'nin ortasında topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş fileleri havalandırdı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı: 1-1

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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