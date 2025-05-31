Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 38'inci haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Alanyaspor açısından bir sevinç durumu var. Bizim açımızdan ise sıkıntılı bir süreç yaşanıyor, bu da bir gerçek. Onlar özgüvenle sahaya çıktılar. Biz ise birtakım eksiklerle mücadele ettik" dedi.

'MAZARET BİLDİREN OYUNCULAR TAKIMI YALNIZ BIRAKTI'

Bazı oyuncuların mazeret bildirerek kadroya katılmadığını vurgulayan Çalımbay, "Kendi içlerinde haklı gerekçeleri olabilir ama böyle bir maçta burada olmaları gerekiyordu. Onların da takımın yanında olması şarttı" diye konuştu.

'BU KADROYLA DEVAM EDERSEK SIKINTI BÜYÜR'

Genç oyuncularla mücadele ettiklerini belirten Rıza Çalımbay, "Elimizdeki genç oyuncularla mücadele ettik. Hatta izin verseler rakip oyunculardan da faydalanacaktık neredeyse. Ama bu yapı sürdürülebilir değil. Eğer Sivasspor olarak bu şekilde, bu kadroyla yola devam edersek, işler daha da kötü olabilir. Bunun için acilen tedbir alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

'İVAS'IN ÇAĞIRDIĞI HER YERE KOŞARIM'

Takımı için her türlü göreve hazır olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Ben Sivaslıyım. Ne zaman çağrı gelse, oraya koşa koşa giderim. Ekibimle birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ancak daha erken gelseydik belki daha iyi sonuçlar alabilirdik" ifadelerini kullandı.

JOAO PEREIRA: SERİYİ BOZMADAN BİTİRMEK ÖNEMLİYDİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu maçtan önce ligde kalmayı garantilemiştik ama galibiyetle sezonu kapatmak bizim için önemliydi. Yakalamış olduğumuz galibiyet serisini sürdürmek istedik" dedi.

'MAÇ BOYUNCA OYUNUN HAKİMİ BİZDİK'

Maç boyunca kontrolün kendilerinde olduğuna dikkat çeken Pereira, "Maça çok iyi başladık. Maç boyunca kontrol tamamen bizdeydi. Daha farklı, daha fazla gollü bir sonuç da olabilirdi. Sezonun son maçı olmasına rağmen oyuncularım ciddiyetle oynadı. Bu nedenle hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULAR CİDDİYETİ ELDEN BIRAKMADI'

Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle hedefi olmayan gibi görünen maçlarda oyuncular bazen ciddiyeti kaybedebilir. Ama biz maçtan önce bunun önemini konuştuk. Sahaya da aynı disiplinle çıktık. Futbolcularımın profesyonel tutumundan memnunum."

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Yeni sezon hazırlıklarına kısa sürede başlayacaklarını açıklayan Pereira, "Oyuncular tatilde olacak ama biz teknik ekip olarak sezon değerlendirmesi yapacağız. Önümüzdeki sezonun zorluklarını aşmak ve daha iyi bir yıl geçirmek için çok çalışmamız gerekecek" şeklinde konuştu.