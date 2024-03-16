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Alanyaspor, Kayserispor'u 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Oğuz Aydın'ın attığı golle Alanyaspor galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Hadergjonaj'ın pasında topla buluşan Efecan'ın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlığı kontrol etti.

61. dakikada Karimi'nin sağ ayağıyla yerden şutunda top auta çıktı.

68. dakikada Carole'ün pasına hareketlenen Cardoso sağ ayağıyla topu aşırttı. Top kaleci Ertuğrul'u geçerek direkten döndü.

90+9. dakikada sağ kanattan Novais'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Fidan Aliti kafayı vurdu, top ağlara gitti. Yaklaşık 7 dakika süren VAR kontrolünün ardından ağlara giden top gol, pozisyonun ofsayt olması sebebiyle geçerliliği kazanmadı.

90+13. dakikada sol kanattan Novais'in yerden ortasında Oğuz Aydın arka direkte dokunarak topu ağlara yolladı. 1-0

90+17. dakikada kullanılan kornerde Kolovetsios'un kafa vuruşunda Alanyaspor savunmasında Yusuf Özdemir topu çizgiden çıkardı.

Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Novais dk. 71), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Janvier dk. 83), Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan (Carlos Eduardo dk. 63)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Sisto, Fatih Aksoy, Anderson, Mert Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Bahoken 90+2), Karimi (Shukurov 90+2), Cardoso, Nazon (Mane dk. 78)

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Berat Keskin, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Jeanvier

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Oğuz Aydın (dk. 90+13) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Novais (Alanyaspor) Bilal, Kartal Kayra, Bourabia (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Oğuz Aydın Futbol Spor Güncel Haberler

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