Haberler

Alanyaspor, Erzurum Kampını Tamamladı

Alanyaspor, Erzurum Kampını Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Temmuz'da başladığı Erzurum'daki yüksek irtifa kampını 5 Ağustos'ta tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde 9 gün süren kampta kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmaları yapıldı. Takım, kampta oynadığı 3 hazırlık maçında Pyramids FC'ye 2-0, Persepolis'e 1-0 yenilirken, Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum kampını tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, 27 Temmuz'da başladığı Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını 5 Ağustos itibarıyla noktaladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde 9 gün boyunca çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, yüksek irtifada gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezon öncesi fiziksel ve taktik hazırlıklarına yoğunlaştı.

Palandöken Dağı eteklerinde yapılan kampta kondisyon, kuvvet ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren Alanyaspor, hazırlık maçlarıyla da takımın son durumunu test etti.

3 hazırlık maçı oynadı

Erzurum kampı süresince 3 hazırlık maçına çıkan Akdeniz ekibi, Mısır Premier Lig temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persepolis'e ise 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor, kampın son hazırlık maçında ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Forma giymesin
Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı

Saraydan kışlaya! Prenses teslim oldu, 11 aylık askerlik başladı
Benzinde dev indirim hesaplandı! Araç sahipleri göremeyecek

Dev indirim geliyor ama araç sahipleri göremeyecek
Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia

Galatasaray forması uzatıldı, verdiği tepki bomba
Milyonlarca emeklinin maaşında kesinti yapılacak! Tutar netleşti

Milyonlarca emeklinin maaşında kesinti yapılacak! Tutar netleşti