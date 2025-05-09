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Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü

Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında küme kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Corendon Alanyaspor, 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andraz Sporar kaydetti. Gaziantep'te Bruno Viana, 80. dakikada yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

KÜME DÜŞME HATTI KARIŞTI

Ligde oynadığı son 4 maçta 7 puan toplayan Alanyaspor, bu kritik 3 puanla birlikte puanını 38'e çıkardı ve en yakın takıpçisi olan 16. sıradaki Sivasspor ile puan farkını 4'e çıkardı. Gaziantep ise üst üste 4. yenilgisini alarak 42 puanda kaldı. Corendon Alanyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuke edecek. Gaziantep ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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