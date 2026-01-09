Hasan Çavuşoğlu: Ogundu, Maestro, Ümit için gelen teklif yok

SÜPER Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ogundu, Maestro, Ümit,Türkiye'nin ve bazı Avrupa takımlarının gündeminde, takip ettiği oyuncular. Söylentiler var, basında çıkıyor, her yerde konuşuluyor, ama kulübümüze gelen herhangi bir teklif yok" dedi.

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlk devre arasını istedikleri noktanın altında bitirdiklerini, beklentilerinin en az 25 puan olduğunu ancak her futbol takımı gibi kendilerinin de şanssızlıklar yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Kazanmamız gereken maçları berabere bitirdik ya da kaybettiğimiz maçlar da oldu ama futbolun içerisinde bunlar var. İnşallah ikinci yarı daha toparlanırız ve şansızlığı da kırarsak ligi de daha iyi bir yerde bitireceğimizi inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçtiğine inanıyoruz. İnşallah ikinci yarı daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

'HER TAKIMA AYNI MOTİVE OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUM'

İlk devre büyük takımlarla oynanan maçlarda Alanyaspor'un olumlu sonuçlar aldığı, diğer takımlarla oynanan karşılamalarda ise farklı sonuçlar aldığı hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Anadolu takımları, büyük takımlarla oynadığında futbolcular daha motive oluyor. Aslında bunu futbolcularımızla da konuşuyoruz. Her takıma aynı motive olmamız gerektiğini söylüyorum. Hoca da aynı şekilde takımın motive olması gerektiğini vurguluyor fakat futbolun içerisinde maalesef inişli çıkışlı dönemler sürekli yaşanıyor. Büyük takımlarla oynamak daha farklı. Büyük takımlara karşı futbolcular çok daha hocaların ya da hiç kimsenin motive etmesine gerek kalmadan kendileri motive oluyor. Anadolu takımları denk takımlar olduğu için orada maalesef aynı motivasyon bazen gösterilemeyebiliyor. Aslında bu benim sürekli dile getirdiğim ve rahatsız olduğum bir konu da olduğunu söyleyebilirim. İnşallah ikinci yarı her takıma karşı motivasyonunun daha iyi olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'HOCANIN OYUNCU TALEBİ OLMADI'

Devre arası transfer dönemine ilişkin çalışmaları sorulan Çavuşoğlu, şu ana kadar teknik direktör Joao Pereira'nın yönetim ve transfer komitesinden bir oyuncu talebi olmadığını açıkladı. Çavuşoğlu, "Zaten sezon başı geniş bir kadro kurmuştuk. Afrika Kupası'na giden oyuncularımız da var. Aslında kadromuzda yabancı sayımız yeterince var. Yerli oyunculara da bu sene ağırlık verdik. Şu anda transferin bitim dönemine de daha var. Önümüzdeki günlerde gelişmeler olursa yaşanırsa sizlerle paylaşırız ama bugün itibarıyla gönderdiğimiz ya da aldığımız, görüştüğümüz bir futbolcu yok" dedi.

'KULÜBÜMÜZE GELEN HERHANGİ BİR TEKLİF YOK'

Alanyasporlu futbolcular Maestro ve Ümit Akdağ'ın isimlerinin büyük kulüplerle anıldığı, kendilerine yazılı ya da sözlü teklif gelip gelmediği sorulan Çavuşoğlu, "Ogundu, Maestro, Ümit olsun Türkiye'nin ve bazı Avrupa takımlarının gündeminde, takip ettiği oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularımız kıymetli ama henüz kulübümüze resmi olarak tabii söylentiler var. Basında çıkıyor, her yerde bunlar konuşuluyor. Şifaen de konuşuluyor ama resmi olarak kulübümüze gelen herhangi bir teklif yok. Zaten devre arası bizim çok önemli. Devre arasında yeni bir oyuncu almak çok zor. Oyunculara da herhangi bir teklif gelmediği için oyuncuları da boşaltırsak tabii geçen seneki gibi sıkıntılı zamanlar geçirebiliriz. Şu anda hiçbir kulübümüzden gelen resmi bir teklif yok. Teklifler gelirse de yine sizlerle paylaşırız" diye konuştu.

'HARCAMA LİMİTİYLE ALAKALI SIKINTIMIZ YOK'

Alanyaspor'un harcama limitiyle ilgili soruyu da cevaplayan Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Harcama limitiyle alakalı bir sıkıntımız yok. Alanyaspor'un çok kaliteli bir yönetimi var. 45 kişilik bir yönetimi var. Biz kulübü en iyi nasıl idare ederiz, Süper Lig'de nasıl en iyi şekilde devam ederiz; gece gündüz bunun çalışmasını yapıyoruz. Zorlanıyoruz mu, çok zorlanıyoruz. Çok zor mu? Çok zor. Her zaman söylerim, dünyanın en zor işi kulüp yönetmek diye ama çok şükür dengeli şekilde gitmeye çalışıyoruz. Gerek transferlerde gerek ödemelerimizde akılcı bir şekilde şimdilik devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar düzgün iş yapmaya çalışıyoruz. Harcama limitiyle alakalı da herhangi bir sıkıntımız yok. Tablo ortada zaten"