Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: 'Büyük Takımlardan Puan Almak Hedefimiz'

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: 'Büyük Takımlardan Puan Almak Hedefimiz'
Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın büyük rakiplerden puan almayı hedeflediğini vurgulayarak, Galatasaray maçı öncesi taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, en büyük hedeflerinin büyük takımlardan puan almak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige zorlu bir fikstür ile başladıklarını söyledi. Bu süreçte deplasmanda üst üste 3 maçtan da mağlup olmadan dönen takımını kutladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Konya galibiyeti sonrası Fenerbahçe maçında da gelip gelebilirdik. Ama bu şansı kaçırdık. Başakşehir maçında da özellikle ikinci yarıda çok iyi oynayarak, pozisyonlara girdik ama kaçırdık. Üzüldük ama futbolda bunlar var. Şuanda iyi gidiyoruz ama daha iyi gideceğiz. Transferlerimiz her geçen gün daha çok takıma alışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'da Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatan Çavuşoğlu, her maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da amaçlarının galip gelmek olduğunu vurguladı.

En az bir puanla haftayı geçmek istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Ligde oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından puan ve puanlar aldık. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Büyük maçlar öncesi yapılan yorumları, açıklamaları dikkate almıyorum. Biz sadece işimize bakıyoruz. Biz Alanyaspor'uz, her takım, rakibini yenmeye çıkar. Anadolu takımlarının hepsi de biz de öyleyiz. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçı bizim için çok önemli"

Çavuşoğlu kimin şampiyon olduğu, kimin ne yaptığı, kimin lider olduğu konularının kendilerini ilgilendirmediğini anlatarak, öncelikle kendilerinin ne yaptığına baktıklarını ifade etti.

Ligdeki her takımdan puan almak için canla başla mücadele ettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Kimse bizi, hiçbiri ilgilendirmiyor. Her takım da öyle düşünür. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli." diye konuştu.

Galatasaray maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Lütfen tuttuğunuz takımın taraftarlığını yapmaya gelmeyin. Herkes üzerine Alanyaspor formasıyla, Alanyaspor ürünü ile gelsin. Bu büyük takımları, Alanyaspor'un bu ligde olmasının sayesinde burada izleyebiliyorsunuz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
