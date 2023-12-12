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Alanya'ya dev spor tesisi yapılıyor

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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Spor Kompleksi'nde yapılan çalışmaları inceledi ve bölgenin en büyük spor kompleksini Alanya'ya kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Alanya'da bölgenin en büyük spor tesisi olması planlanan Konaklı Spor Kompleksi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal tesis binasının beton döküm işlemini takip etti ve proje alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yücel; "Bölgenin en büyük spor kompleksini Alanya'mıza kazandırmak için hummalı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Alanya'nın çehresi, Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel'in vizyon projeleriyle yeniden şekilleniyor. Alanya Belediyesi ekiplerinin, Konaklı Mahallesi Elikesik mevkiinde bulunan ve 200 bin m alana planlanan spor kompleksi projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Spor alanında yaptığı yatırımlarla sportif faaliyetlere çağ atlatan Başkan Yücel, Konaklı Spor Kompleksi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Karamut'la birlikte proje uygulama alanında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kompleksi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Konaklı'ya dev spor tesisi yapılıyor"

Konaklı Mahallesi Elikesik Mevkiinde bulunan yaklaşık 200 bin m alana planlanan, ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonlarının yapılabileceği şekilde tasarlanan spor kompleksi projesi, bölgenin en büyük spor kompleksi olacak. Toplamda 3 etapta yapılması planlanan projenin ilk etabında 1 ana kort, 5 yan korttan oluşmak üzere tenis alanı, 2 bin 500 kişilik futbol sahası, 2 tam saha 1 yarım saha olmak üzere futbol antrenman sahaları, sosyal tesis ve sporcu konaklama binası bulunuyor.

Zemin + 3 katlı 45 odalı 100 kişilik konaklama tesisi

Proje kapsamında sosyal tesisin yapımına başlanırken ilk kat tabliye beton döküm işlemi devam ediyor. Sosyal tesis içerisinde 3 bin m oturum ve toplamda 4 bin m'lik kullanım alanı var. Ayrıca yapı içerisinde 45 odalı 100 kişilik konaklama, konferans ve toplantı odaları, restoran ve kafeterya, yönetim birimi, açık ve kapalı sosyal ve spor alanları bulunuyor.

Veledrom, yüzme havuzu ve atletizm stadyumu yapılacak

Projenin ilk etabında bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları, açık spor ve etkinlik alanları ve yine kompleksin ihtiyaçlarını karşılayacak araç otoparkları bulunuyor. Projenin ikinci etabında ise atletizm stadyumu ve velodrom yer alıyor. Üçüncü etapta ise kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bölümleri hayata geçirilecek.

"Sporun başkenti Alanya'mıza yakışır bir kompleks olacak"

Alanda incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, proje ile ilgili bilgiler verirken şu açıklamaları yaptı; "Bölgenin en büyük spor kompleksinin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 200 bin m'lik alan içerisindeki sosyal tesislerimizin temelini attık. Alanya'mıza içerisinde sosyal tesislerin olduğu, kafelerin, restoranların, idari bölümler, 45 odalı ve 100 kişilik konaklama yerinin olduğu hem konaklama hem de kamp yapılabilecek, tüm takımlara hizmet edebilecek bir alan kazandırıyoruz. Ayrıca tesisimizin içerisinde futbol ve antrenman sahaları, basketbol, voleybol, tenis kortları, kapalı spor kompleksleri, olimpik havuzlar yer alacak. Burası bittiğinde bölgenin en büyük spor tesisi olacak ve yıllarca ulusal ve uluslararası tüm organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek. Alanya'mız bunu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Alanya artık sporun başkenti. Her şey geleceğimizin teminatı gençlerimiz için. Şimdiden bu tesisimizin bölgemize ve Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adem Murat Yücel Konaklı Alanya Spor Belediye Spor Güncel Haberler

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