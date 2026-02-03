Iğdır FK-Antalyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'u 6-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, istediklerini sahaya yansıtarak iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Kenan Koçak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Iğdır FK olarak her kulvarda iddialı olduklarını dile getirdi.

Galibiyet için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Koçak, "Biz başarı için her ne gerekiyorsa, 3 puanlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazen de nasipten ötesi olmaz ama bizim mükellef olduğumuz konu Iğdırspor'un başarısı için kupa olsun, lig olsun, hakemin düdüğü çaldıktan sonra son düdüğüne kadar var gücümüzle çalışmaktır. Bugün takımımın konsantrasyonundan, verdiği emekten, oyunu ciddiye almasından, çalıştığımız konuları, prensiplerimizi sahaya yansıtmasından dolayı son derece memnunum, mutluyum. İstediğim izlenimleri gördüm, takımı daha yakından tanıma fırsatım oldu. O yüzden bugün kupada 3 puanı hanemize yazdığımız için de tabii ki takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Antalyaspor cephesi

Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Alaattin Gülerce ise kupada bir iddialarının olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kupadaki bu üçüncü karşılaşmamızdı. Buraya tamamen gençlerden oluşan bir kadroyla geldik. Hem gençlerimizin bu seviyedeki maçları nasıl oynayacağını görmek için hem de A takım kadromuzda olan genç arkadaşlarımızın süre almalarını, maç eksikliklerini gidermemiz için böyle bir kadro ile geldik. Her ne kadar istediğimiz oyunu sahaya yansıtamasak da gençlerimiz için bu bir tecrübedir. Bizim kupada bir hedefimiz yok. Bundan sonraki lig maçlarına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz."