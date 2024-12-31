Üye Girişi
Haberler
İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Suriyelilerin ülkesine dönüşü hızlanıyor! İşte son rakamlar
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam

Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı

Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getiren Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başkanı Almunajem'in sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı dikkat çekti.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab, son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Al Shabab'ın başında ilk hazırlık maçına çıkan Terim'in öğrencileri, Damac'ı 4-1 mağlup etti.

Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı

GALATASARAY PAYLAŞIMI YAPTI

Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Almunajem, Al Shabab ve Galatasaray formalarının olduğu bir görseli Instagram hesabından paylaştı.

Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı

Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Suriyelilerin ülkesine dönüşü hızlanıyor! İşte son rakamlar
img

Mehmet Şimşek'ten akaryakıt ve tütün ürünlerinde indirim sinyali
img

Wanda'dan sere serpe pozlar
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyavuz kestek:

Yene dört ayağının üstüne düştü ya yalama

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Son Dakika Haberleri

Şahin Kendirci - İçim Yanar DİNLE - İZLE Youtube linki (GASSAL)! İstanbul elektrik kesintisi! 31 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 31 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 31 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 31 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 31 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kime kaşık atıldı (KEREM)? Bursa elektrik kesintisi! 31 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 31 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 31 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.