Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı
Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getiren Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başkanı Almunajem'in sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı dikkat çekti.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab, son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Al Shabab'ın başında ilk hazırlık maçına çıkan Terim'in öğrencileri, Damac'ı 4-1 mağlup etti.
GALATASARAY PAYLAŞIMI YAPTI
Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Almunajem, Al Shabab ve Galatasaray formalarının olduğu bir görseli Instagram hesabından paylaştı.
Kaynak: Haberler.com / Spor