Haberler

Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübü, 2 gün önce takıma veda eden Karim Benzema için herhangi bir veda töreni düzenlemezken, Fenerbahçe'ye transfer olan N'Golo Kante'ye ise coşkulu bir veda töreni düzenledi.

  • Fenerbahçe, Al Ittihad'dan N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına transfer etti.
  • Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye 14 milyon 400 bin avro imza parası verecek.
  • Al Ittihad, N'Golo Kante için veda töreni düzenledi ancak Karim Benzema için düzenlemedi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'da forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

MALİYETİ DUYURULDU

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin avro imza parası verileceği duyuruldu.

İSTANBUL'A GELİYOR

34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçağın saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

BENZEMA'YA YAPILMAYAN VEDA TÖRENİ KANTE İÇİN YAPILDI

Öte yandan Suudi ekibi Al Ittihad, bu transfer sonrası çok ses getirecek bir hamlede bulundu. Suudi ekibi, takımdan ayrılmak istediğini açıklayarak iki gün önce kulüpten ayrılan Karim Benzema için herhangi bir veda töreni düzenlemedi. Al Ittihad, tıpkı Benzema gibi takımdan ayrılmak istediğini ifade eden N'Golo Kante'ye ise görkemli bir veda töreni gerçekleştirildi. Fransız oyuncu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı ve fotoğraf çekildi.

Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı

Bakan Şimşek'in Justin Bieber paylaşımı çok konuşulacak
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates'ten beklenen açıklama geldi! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısamet:

bu kadar buyuk paraya yazık günah .

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi

Birbirlerini tehdit ediyorlardı! Savaş baltalarını gömdüler
Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş