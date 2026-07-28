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Hasan Aksoyak’tan 500. Zirvede Üçlü Kutlama

Hasan Aksoyak’tan 500. Zirvede Üçlü Kutlama
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Erciyes Üniversitesi’nden Hasan Aksoyak, 30 yıldır tırmandığı Ali Dağı’nda 500. zirve tırmanışını, 48. yaş günü ve 20. evlilik yıldönümüyle birleştirerek unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Zirvede pasta kesen Aksoyak, duygusal anlar yaşadı.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, 500. Ali Dağı zirve tırmanışını 48. yaş günü ve 20. evlilik yıldönümüne denk getirerek unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi, Hasketbol Spor Kulübü Başkanı ve Başantrenörü, aynı zamanda eski 3x3 Basketbol Milli Takımı Kaptanı Hasan Aksoyak, hayatının en anlamlı zirve tırmanışlarından birini gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 yıldır düzenli olarak tırmandığı Ali Dağı'nda 500. zirveye ulaşan Aksoyak, bu özel günü 48. doğum günü ve 20. evlilik yıldönümüyle taçlandırdı. Zirvede antrenörleri, sporcuları ve öğrencileriyle birlikte pasta keserek üç önemli mutluluğu aynı anda kutlayan Aksoyak, duygu dolu ifadeler kullandı. Aksoyak, "Bugün hayatımın en özel zirve tırmanışını gerçekleştirdim. 20 yıllık evliliğimizi ve 48. yaşımı, 500. kez çıktığım Ali Dağı'nın zirvesinde pasta keserek kutluyoruz. 20 yıllık güzel evliliğimizin başrolünün sahibi ve prenseslerimin annesi canım eşime teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. İnşallah hep birlikte 30., 40. ve 50. yılları da görmeyi diliyorum" dedi.

Aksoyak, "Yeni yaşımın bana ve sevdiklerime sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Yaklaşık 30 yıldır gerçekleştirdiğim Ali Dağı tırmanışlarında bana eşlik eden öğrencilerime, sporcularıma, velilerime, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve aileme gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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