Aksaray'da düzenlenen voleybol turnuvasında kazanan takımlar kupalarını aldı

Aksaray'ın Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıkları tarafından organize edilen voleybol turnuvasında kazanan takımlar kaymakamlardan kupasını aldı.

Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Kaymakamlığı ve Eskil İlçe Kaymakamlığı ortaklaşa "Kaymakamlık kız voleybol takımları turnuvası" düzenlendi. Düzenlenen turnuvada Sultanhanı spor kız takımı, Eskil spor kız takımı ve Aksaray 23 Nisan Akademi spor takımları olmak üzere toplam 6 ayrı takım katıldı. Turnuvaya ev sahipliği yapan Sultanhanı spor salonundaki müsabakaları Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, Eskil Kaymakamı Fuat Yurtddaş, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.

Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu müsabakalar sonrası yaptığı konuşmada, "Bu gibi aktivitelerde etkin olmamız lazım. Biliyorsunuz dünyada da voleybol takımıyla geçmiş yıllarda çok ciddi anlamda başarılara imza attık. Sizlerin de böyle iyi yerlerde görev alacağınızı umuyorum. Tabii bu çalışmayla olur, azimle olur, gayretle olur. Bir kere de olabilecek bir şey değil. Kaybeden takımlar için de söylüyorum, bu maçı kaybettiniz başka maçlarda kazanabilirsiniz" dedi.

Konuşmanın ardından 14-15 yaş grubunda birinci olan Eskil takımı, ikinci olan Aksaray takımı ve üçüncü olan Sultanhanı takımı kupalarını kaymakamların elinden aldı. 11-12 yaş grubunda ise Sultanhanı takımı birinci, Eskil takımı ikinci ve Aksaray takımı 3. oldu. - AKSARAY