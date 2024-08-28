Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da düzenlenen voleybol turnuvasında kazanan takımlar kupalarını aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıkları tarafından organize edilen voleybol turnuvasında kazanan takımlar, kaymakamlardan kupalarını aldı. Turnuvaya toplam 6 ayrı takım katıldı ve müsabakalar Sultanhanı spor salonunda gerçekleşti.

Aksaray'ın Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıkları tarafından organize edilen voleybol turnuvasında kazanan takımlar kaymakamlardan kupasını aldı.

Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Kaymakamlığı ve Eskil İlçe Kaymakamlığı ortaklaşa "Kaymakamlık kız voleybol takımları turnuvası" düzenlendi. Düzenlenen turnuvada Sultanhanı spor kız takımı, Eskil spor kız takımı ve Aksaray 23 Nisan Akademi spor takımları olmak üzere toplam 6 ayrı takım katıldı. Turnuvaya ev sahipliği yapan Sultanhanı spor salonundaki müsabakaları Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, Eskil Kaymakamı Fuat Yurtddaş, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.

Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu müsabakalar sonrası yaptığı konuşmada, "Bu gibi aktivitelerde etkin olmamız lazım. Biliyorsunuz dünyada da voleybol takımıyla geçmiş yıllarda çok ciddi anlamda başarılara imza attık. Sizlerin de böyle iyi yerlerde görev alacağınızı umuyorum. Tabii bu çalışmayla olur, azimle olur, gayretle olur. Bir kere de olabilecek bir şey değil. Kaybeden takımlar için de söylüyorum, bu maçı kaybettiniz başka maçlarda kazanabilirsiniz" dedi.

Konuşmanın ardından 14-15 yaş grubunda birinci olan Eskil takımı, ikinci olan Aksaray takımı ve üçüncü olan Sultanhanı takımı kupalarını kaymakamların elinden aldı. 11-12 yaş grubunda ise Sultanhanı takımı birinci, Eskil takımı ikinci ve Aksaray takımı 3. oldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kaymakamlık Sultanhanı aksaray Eskil Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor?
title